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9 апреля 2020, Кино Mail.ruновость

Андрей Малахов сдал тест на коронавирус

Телеведущий рассказал о результатах в интервью
Андрей Малахов | Источник: Legion-Media.ru

48-летний Андрей Малахов рассказал, что прошел тестирование на коронавирус. Шоумен сообщил «Телепрограмме»:

Тест делал — уже пришло два отрицательных результата. Все в порядке. В этой ситуации ты боишься больше не за себя, а за ребенка, за близких, за взрослых членов семьи. У меня такой психотип, что волнуюсь больше за окружающих, чем за себя.
Андрей Малахов

Ранее вокруг Малахова разразился скандал. 78-летний Лев Лещенко обвинил телеведущего том, что тот якобы заставил его нарушить режим самоизоляции ради съемок в передаче «Привет, Андрей!». Журналист ответил на обвинения певца в комментарии изданию Super, заявив, что настолько уважает народного артиста, что «готов быть мальчиком для битья» и примет любую версию случившегося, которую предложит Лещенко:

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Даже если он скажет, что это я привел его на день рождения к Алле Крутой и на концерт в театр Армии. Пусть я буду виноват во всем. Здоровья ему и его супруге.

Напомним, Лещенко и его супруга в конце марта были госпитализированы, у певца диагностировали двустороннее воспаление легких. Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что пневмония имела коронавирусную этиологию.

В настоящее время Лещенко уже выписан из медицинского центра. После возвращения с гастролей в США и незадолго до госпитализации, помимо похода на съемки передачи Малахова, артист посетил также вечеринку в честь дня рождения сестры Игоря Крутого.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила пандемией вспышку коронавирусной инфекции COVID-19, распространившейся из Китая. По последним данным, в России выявлен 10131 случай заражения коронавирусом нового типа, в мире — свыше 1 млн 485 тыс.

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