Заразившийся коронавирусом Лещенко в марте был на шоу Малахова

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78-летний певец Лев Лещенко участвовал в телевизионных съемках на федеральном канале «Россия 1» незадолго до госпитализации в Коммунарку и постановки диагноза «коронавирус». Об этом сообщает телеграм-канал «Медиатехнолог». Авторы отметили, что артист присутствовал в студии передачи Андрея Малахова 19 марта. Выпуск шоу «Привет, Андрей!» с участием артиста вышел в эфир 21 марта.

Помимо Лещенко, в студии также находились поэтесса Лариса Рубальская, юморист и актер Геннадий Хазанов, певец Аркадий Укупник, ведущая Ангелина Вовк и певица Екатерина Шаврина. Программа была посвящена народной артистке Валентине Толкуновой, которая скончалась в 2010 году. Согласно описанию выпуска, «друзья и коллеги поделились воспоминаниями о певице и рассказали, какую роль она сыграла в их жизни».

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После сообщений о заражении Лещенко Рубальская сдала анализы на коронавирус. «Вчера сделала тест — он отрицательный, все нормально», — рассказала поэтесса телеканалу «360».

В свою очередь, Вовк пожелала здоровья народному артисту и добавила: «Я сидела от него далеко (во время съемок. — Прим. ред.). Я с ним не контактировала».