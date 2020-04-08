Лещенко обвинил Малахова в принуждении к нарушению самоизоляции

78-летний Лев Лещенко сообщил, что Андрей Малахов заставил его нарушить режим самоизоляции ради съемок в передаче «Привет, Андрей!». Об этом певец рассказал Ольге Скабеевой в программе «60 минут», подключившись к эфиру по видеосвязи.
На вопрос телеведущей о том, какие симптомы коронавируса он испытывал, Лещенко заявил, что у него не было ни насморка, ни кашля, ни температуры. Певец добавил, что многие ругают его за то, что после возвращения из США в марте он пришел в студию к Андрею Малахову, а не остался дома. Лещенко рассказал, что, получив приглашение поучаствовать в съемках передачи, ответил, что находится в режиме самоизоляции:
На что Андрюша мне просто сказал: «Да ладно, Лев Валерьянович, ну что вы, ну, будем болеть все вместе!»
6 апреля Лещенко выписали из медицинского центра в московском поселке Коммунарка. Артист и его супруга были госпитализированы 24 марта. У певца диагностировали двустороннее воспаление легких. Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что пневмония имела коронавирусную этиологию.
После возвращения с гастролей в США и незадолго до госпитализации артист посетил вечеринку в честь дня рождения сестры Игоря Крутого, а также поучаствовал в съемках передачи Андрея Малахова «Привет, Андрей!», выпуск которой был посвящен артистке Валентине Толкуновой.