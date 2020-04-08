Лещенко обвинил Малахова в принуждении к нарушению самоизоляции

На вопрос телеведущей о том, какие симптомы коронавируса он испытывал, Лещенко заявил, что у него не было ни насморка, ни кашля, ни температуры. Певец добавил, что многие ругают его за то, что после возвращения из США в марте он пришел в студию к Андрею Малахову, а не остался дома. Лещенко рассказал, что, получив приглашение поучаствовать в съемках передачи, ответил, что находится в режиме самоизоляции: