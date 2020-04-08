Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Наверх
Подборки
20 сериалов
Выходные по-корейски: 20 дорам на любой вкус
15 сериалов
15 отличных новых сериалов, которые можно посмотреть онлайн
20 сериалов
Почемучкам и не только: развивающие мультфильмы для детей
15 сериалов
Скучающим дома: познавательные документальные сериалы
20 сериалов
Психотерапевт Кидман, юрист Бланшетт: главные сериалы весны 2020
10 фильмов
10 любопытных фильмов, которые вы не успели посмотреть в кино
15 фильмов
Разлученные: 15 трогательных мелодрам про любовь на расстоянии
30 фильмов
Все будет хорошо: фильмы про то, как преодолеть жизненный кризис
25 фильмов
Увидеть мир: 25 ярких фильмов, которые заменят вам путешествия
50 фильмов
Что смотреть на карантине: 50 фильмов, которые вы еще не видели

Дом

Можно ли уборщице купить квартиру в Москве? Рассказ кыргызстанки
IKEA предложила расплачиваться временем за покупки в магазине
Как выглядит дом дизайнера интерьеров?
8 апреля 2020, Lenta.Ruновость

Лещенко обвинил Малахова в принуждении к нарушению самоизоляции

6 апреля Лещенко выписали из медицинского центра в московском поселке Коммунарка
Лев Лещенко в шоу «Привет, Андрей!»

78-летний Лев Лещенко сообщил, что Андрей Малахов заставил его нарушить режим самоизоляции ради съемок в передаче «Привет, Андрей!». Об этом певец рассказал Ольге Скабеевой в программе «60 минут», подключившись к эфиру по видеосвязи.

На вопрос телеведущей о том, какие симптомы коронавируса он испытывал, Лещенко заявил, что у него не было ни насморка, ни кашля, ни температуры. Певец добавил, что многие ругают его за то, что после возвращения из США в марте он пришел в студию к Андрею Малахову, а не остался дома. Лещенко рассказал, что, получив приглашение поучаствовать в съемках передачи, ответил, что находится в режиме самоизоляции:

На что Андрюша мне просто сказал: «Да ладно, Лев Валерьянович, ну что вы, ну, будем болеть все вместе!»
Лев Лещенко

6 апреля Лещенко выписали из медицинского центра в московском поселке Коммунарка. Артист и его супруга были госпитализированы 24 марта. У певца диагностировали двустороннее воспаление легких. Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что пневмония имела коронавирусную этиологию.

После возвращения с гастролей в США и незадолго до госпитализации артист посетил вечеринку в честь дня рождения сестры Игоря Крутого, а также поучаствовал в съемках передачи Андрея Малахова «Привет, Андрей!», выпуск которой был посвящен артистке Валентине Толкуновой.

Поделиться с друзьями!
Смотрите также
Лев Лещенко
Андрей Малахов
Звезда «Деффчонок» сообщила о положительном тесте на коронавирус
Привет, Андрей!
60 минут
Джоан Роулинг решила, что переболела коронавирусом
Звезды на карантине: чем занимаются Асмус, Боярская, Гузеева
Мороз, Варнава и Малахов в первом выпуске «Танцев со звездами»
В «Поле чудес» зрителей заменили улыбающимися шариками
Полный армагеддец: 12 безбашенных комедий про конец света
Какими мы будем после карантина: мемы из кино
Режиссер назвал катастрофой остановку съемок фильма с Безруковым
Из-за коронавируса «Орел и решка» останется без ведущих
25 лет «Первому»: главные лица канала – от Листьева до Гузеевой
Лобода и Семенович поучаствовали во флешмобе против коронавируса
Снят первый художественный фильм о коронавирусе
Вместо «Евровидения 2020» проведут специальный концерт
Россияне в самоизоляции смотрят телевизор по четыре часа в день
Ксения Собчак заподозрила, что уже переболела коронавирусом
Опустевшие города из фильмов-катастроф: 19 впечатляющих кадров
У игроков «Что? Где? Когда?» взяли тесты на коронавирус
Арзамасова, Харламов и другие призвали сидеть дома и смотреть ТВ
Видеочат с Асмус, иллюзии с Тарасовой: киноновости недели
В Китае покажут «Мстителей», чтобы вернуть зрителей в кино
Заразившийся коронавирусом Лещенко в марте был на шоу Малахова
Голливудский актер Марк Блум умер из-за коронавируса
Звезда «Друзей» рассказала, что смотрит на карантине
Ведущие канала «Россия 24» перешли на работу из дома
Максимова и Корешков вместе представили новый сериал
Изгои: 13 героев фильмов, которым пришлось несладко в изоляции
Зрители требуют уволить нарушающую карантин актрису
Ольга Куриленко заявила об излечении от коронавируса
Юлия Высоцкая поддержала творческий проект супруга
Приговоренный к 23 годам тюрьмы Вайнштейн заболел коронавирусом
Минкульт порекомендовал кинотеатрам приостановить работу
Кино на карантине: главные новости за неделю
Микки Рурк и другие звезды застряли в Латвии из-за карантина
Каннский кинофестиваль не состоится в мае
Появились первые фото со съемок, для которых Асмус набирала вес
«Евровидение 2020» официально отменили
«Первый канал» прервал съемки шоу с Брежневой и Сигаловой
Из-за коронавируса отложена премьера «Черной вдовы» с Йоханссон
От отрезанных от мира участников реалити-шоу скрыли пандемию
Фильм с предсказанием коронавируса стал самым популярным в мире
Актер из «Игры престолов» заразился коронавирусом
Идрис Эльба заразился коронавирусом
Кинотеатрам дали рекомендации по работе из-за коронавируса
Ольга Куриленко заразилась коронавирусом
Иван Ургант будет снимать свое шоу без зрителей
Съемки «Бэтмена» с Паттинсоном приостановили из-за коронавируса
Хэнкс на карантине, Йовович-младшая в Marvel: киноновости недели
Том Хэнкс приехал на съемки и заразился коронавирусом
«Евровидение» оказалось под угрозой из-за коронавируса
Из-за коронавируса прерваны съемки фильма «Миссия невыполнима 7»
Что посмотреть?
Рекомендуем кино под ваши вкусы
 Раскрыты подробности о состоянии Надежды Бабкиной
Россиян предупредили о резком росте цен на продукты
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалыТелешоу
Авто
Как общаться с полицией тем, кто за рулем во время самоизоляции Слухи про введение спецпропусков, эвакуацию машин нарушителей режима самоизоляции и прочие репрессии в связи с COVID-19 — все это не на шутку обеспокоило водителей. Как на самом деле должны вести себя автомобилисты и что от них может требовать полиция?
Популярные темы на «Детях»
Про доброжелателей 117
Где грань между здоровой и нездоровой любовью к животным. 114
Что не так с родителями, у которых детки - аутята? 113
Тема конкурсная, бодрящая, ругательно-пинательная, к творчеству призывающая 98
Леди
Как выглядят звезды, в чьих жилах течет цыганская кровь Филипп Киркоров, певица Слава, актриса Оксана Фандера — всех их объединяет цыганское прошлое.
Hi-Tech
Суперлуна 2020: посмотрите на удивительные фото Самая большая Луна в этом году
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Расписание и билеты
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Рейтинги
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловОбратная связь