Сказочке конец: сериалы, с которыми мы попрощались в 2019-м

Восемь лет, 73 эпизода, десятки наград, миллионы зрителей, миллиарды мемов, а также: подкасты, книги, карты и энциклопедии, комиксы и графические романы, телешоу, видеоигры, мобильные приложения, настольные игры (включая специальную версию «Монополии»), документальные фильмы, художественные альбомы и даже поваренные книги… «Игра престолов» стала вехой, эпохой, культовым явлением в мировой истории, которое невозможно переоценить.
И вот весной 2019-го эта эпоха ушла… Многие задались вопросом: в какой придуманный мир мы теперь будем сбегать из душных офисов? Спокойно! В 2021 году нам обещают сериал «Дом дракона», который расскажет, что было с Таргариенами за 300 лет до «Игры престолов». А в ожидании наслаждаемся мечами, зельями и бицепсами Генри Кавилла в долгожданном «Ведьмаке». Он, конечно, не Тирион Ланнистер, но на тотальном фэнтези-безрыбье выбирать не приходится.
Ситком о физиках и официантке шел в эфире на протяжении 12 лет, за это время вышло 279 эпизодов. До восьмого сезона рейтинги шоу неизменно росли, но летом 2014 года что-то пошло не так. Исполнители ведущих ролей Джим Парсонс, Джонни Галэки и Кейли Куоко решили, что слишком мало зарабатывают, и потребовали по миллиону долларов за эпизод. Историю активно обсуждали в СМИ, продюсеры подчинились, конфликт замяли, но осадочек остался.
Новые эпизоды продолжали выпускать, однако рейтинги вслед за качеством шуток начали падать, актеры по очереди требовали повышения гонораров, Галеки и Куоко вслух завидовали более успешному Парсонсу, все перессорились, и в итоге сериал было решено закрыть. Веселая история Шелдона, Леонарда, Пенни и их друзей завершилась двумя финальными эпизодами двенадцатого сезона. Для тех, кто до сих пор не может смириться с потерей, есть хорошая новость: спин-офф «Юный Шелдон» про детство главного героя продлили как минимум на 2020 год.
Если бы Артур Конан Дойл дожил до наших дней, он стал бы самым богатым и счастливым писателем в мире. Или заработал бы серию инфарктов от того, какие причудливые формы приобретают его произведения на экране. 10 лет назад Гай Ричи снял «Шерлока Холмса» с Робертом Дауни-младшим, и с тех пор гуру дедукции в том или ином виде не сходит с экранов. В сериале «Элементарно» в легендарного сыщика перевоплотился Джонни Ли Миллер — давний друг другого Шерлока, Бенедикта Камбербэтча. Семь лет нью-йоркский Холмс расследовал дела в компании напарницы Джоан Ватсон (Люси Лью), но рейтинги снижались с неприличной скоростью, продюсеры сжалились над актерами и закрыли проект. Но рано радоваться. Скоро мы увидим нового Шерлока в лице Генри «Ведьмака» Кавилла в сериале «Энола Холмс», где юную сестру детектива сыграет Милли Бобби Браун, а на отечественных экранах появится сериал «Шерлок Холмс в России», где в роли сыщика — Максим Матвеев. Похоже, эта скрипка не замолчит никогда.
Занятный, но не самый выдающийся сериал о талантливых юристах с Манхэттена стал широко известен и популярен относительно недавно, после того как в светской хронике засветилось имя Меган Маркл – зазнобы британского принца Гарри, которая играет в драме одну из главных ролей. Как только смуглая красотка надела на пальчик помолвочное колечко с бриллиантами из коллекции леди Ди, ей пришлось завершить карьеру актрисы и уйти из «Форс-мажоров» после седьмого сезона. Рейтинги сериала ожидаемо поползли вниз, и уже девятый сезон решено было сделать последним. В июле 2019 года был запущен спин-офф «Пирсон», но он успеха не имел и был закрыт после первого же сезона.
Роль хакера, социофоба и анархиста с клинической депрессией и размножением личности принесла Рами Малеку широкую известность, признание критиков, премию «Эмми» и три номинации на «Золотой глобус». Благодаря сериалу он начал чаще сниматься в кино и получил роль Фредди Меркьюри («Богемская рапсодия»), а за нее – заслуженный «Оскар». Безусловно, такой взлет карьеры пошел на пользу Малеку, но не на пользу сериалу: из-за загруженного графика актера и угасающего интереса зрителей шоу все-таки решили закрыть после четвертого сезона. Кто-то скажет, что слишком рано, но лучше уж так, чем медленная и позорная смерть в мучениях. Тем, кто уже скучает по Рами, ждать осталось недолго: в апреле 2020-го актер появится в роли злодея в новом «Бонде».
В премьерную неделю трагикомедия о трудной, но нескучной жизни в женской тюрьме стала самым популярным проектом на Netflix, обогнав по числу зрителей даже «Карточный домик». История благополучной нью-йоркской жительницы Пайпер Чепман, которая оказалась в тюрьме за преступление десятилетней давности, разворачивалась на протяжении шести лет, и каждый из семи сезонов демонстрировал высокие рейтинги, собирал хвалебные рецензии и престижные награды и номинации, включая «Эмми» и «Золотой глобус». Однако создательница сериала Дженджи Коэн решила, что «выходить из тюрьмы» надо с высоко поднятой головой, и уговорила Netflix закрыть проект задолго до того, как он испортится. Седьмой сезон, вышедший летом 2019 года, стал для сериала последним.
«Готэм»
В эпоху, когда героев-мужчин вытесняют с экранов женщины и дети, появился «"Бэтмен" для подростков» — мрачный, но обескровленный сериал «Готэм», в котором маленький Брюс Уэйн только-только потерял родителей, а Джеймс Гордон еще не комиссар полиции, а обычный детектив. На протяжении пяти сезонов мы наблюдали за юными версиями самых известных героев и злодеев DC: тут были и Девочка-кошка, и Пингвин, и Загадочник, и даже Джокер. Как бы критики ни хвалили молодых дарований, зрителей отполированный «Бэтмен» утомил: они с облегчением досмотрели последний, пятый сезон «Готэма» и повалили в кинотеатры — смотреть, как бесконтрольно смеющийся Хоакин Феникс («Джокер») крошит хулиганов в метро. Понимаем их выбор.
За болезненным романом писателя и официантки мы следили пять лет. За это время сам сериал и ведущие актрисы Рут Уилсон и Мора Тирни получили по «Золотому глобусу», а критики и зрители не переставали восхищаться актерской игрой, драматизмом и оригинальным способом повествования – с нескольких точек зрения, — при котором одни и те же события представали в разном свете. Однако после четвертого сезона все пошло наперекосяк: Уилсон заявила, что покидает проект, но причины называть отказывалась – то уверяла, что линия ее героини подошла к концу, то намекала, что ей все эти годы платят меньше, чем ее партнеру Доминику Уэсту. Вслед за ней из «Любовников» ушел ее экранный супруг Джошуа Джексон – якобы потому, что его персонажу было уделено недостаточно внимания. Как следствие, к пятому сезону пары фактически вернулись к тому, с чего начинали, история закольцевалась, а сериал логически завершился, словно так и было задумано.
«Полдарк»
Книги о приключениях капитана Росса Полдарка и его семьи британец Унстон Грэм продолжал писать вплоть до своей смерти в 95-летнем возрасте. Всего романов получилось двенадцать. Семь из них легли в основу историко-романтического сериала «Полдарк» с Эйданом Тернером в главной роли. После пяти сезонов вполне успешный проект неожиданно закрыли: актеры сами не поняли, почему, а продюсеры объяснили, что хотели закончить историю Полдарка «на высокой ноте». В ответ на зрительское негодование они намекнули на возможный спин-офф, который расскажет о потомках Полдарка и перенесет на экран оставшиеся пять книг. Отрадно, конечно, вот только красавчика Тернера в нем уже, скорее всего, не будет.
Комедия про айтишников, запустивших перспективный стартап, – горячо любимый и уважаемый критиками проект. Глядя на его безупречные рейтинги и репутацию, шесть номинаций на «Эмми» и две – на «Золотой глобус», трудно было поверить в то, что сериал не продлят как минимум на седьмой сезон. Но случилось именно это. По словам создателя шоу Майка Джаджа, они с коллегами сели писать сценарий шестого сезона и поняли, что история верно движется к завершению, а главным героям стоит уйти в закат, пока они не потеряли свой лоск. Еще одно разумное решение, благодаря которому сериал не успел «сдуться». Вот бы авторов «Ходячих мертвецов» посетило подобное озарение лет пять назад…
Фантастический боевик про частного детектива со сверхспособностями, которая борется со своими внутренними демонами, привнес во вселенную Marvel немного нуара. Джессика Джонс стала частью «Защитников»: вместе с ней со злом боролись Сорвиголова, Люк Кейдж и Железный кулак. Все пять проектов открывались и закрывались друг за другом, но история супергероини в кожаных штанах держалась дольше всех. Однако с каждым сезоном отзывы критиков становились все сдержаннее, а рейтинги — все печальнее. Исполнительница заглавной роли Кристен Риттер почуяла близкий конец шоу и… забеременела. «Джессику Джонс» закрыли после третьего сезона.
Семь лет, семь сезонов, семь номинаций на «Золотой глобус». А также 32 (тридцать две!) номинации на «Эмми» (не считая номинаций за сценарий, режиссуру и «технические» заслуги), из которых 11 обернулись наградами. Действительно смешная политическая комедия про женщину на посту вице-президента, а потом и президента, российскому телевидению может только сниться. У Джулии Луис-Дрейфус шесть «Эмми» за лучшую женскую роль в комедии, а у нас — «Ольга» и «ИП Пирогова». Однако, в Штатах тоже больше не будет такого сокровища: перед выходом седьмого сезона создатели феноменально успешного шоу все как один «почувствовали», что дело движется к финалу, и поставили в истории жирную точку. Сиквелы, приквелы и спин-оффы пока не планируются, так что скажем Селене Майер «бай-бай»!