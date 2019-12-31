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31 декабря 2019, Кино Mail.ruстатья

Сказочке конец: сериалы, с которыми мы попрощались в 2019-м

Некоторые из них закончились внезапно и слишком рано, о финале других было известно заранее — вспоминаем, какие культовые сериалы мы потеряли в 2019 году и почему нам будет не хватать каждого из них
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«Игра престолов»

Восемь лет, 73 эпизода, десятки наград, миллионы зрителей, миллиарды мемов, а также: подкасты, книги, карты и энциклопедии, комиксы и графические романы, телешоу, видеоигры, мобильные приложения, настольные игры (включая специальную версию «Монополии»), документальные фильмы, художественные альбомы и даже поваренные книги… «Игра престолов» стала вехой, эпохой, культовым явлением в мировой истории, которое невозможно переоценить.

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И вот весной 2019-го эта эпоха ушла… Многие задались вопросом: в какой придуманный мир мы теперь будем сбегать из душных офисов? Спокойно! В 2021 году нам обещают сериал «Дом дракона», который расскажет, что было с Таргариенами за 300 лет до «Игры престолов». А в ожидании наслаждаемся мечами, зельями и бицепсами Генри Кавилла в долгожданном «Ведьмаке». Он, конечно, не Тирион Ланнистер, но на тотальном фэнтези-безрыбье выбирать не приходится.

Далее: «Теория большого взрыва»
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«Теория большого взрыва»

Ситком о физиках и официантке шел в эфире на протяжении 12 лет, за это время вышло 279 эпизодов. До восьмого сезона рейтинги шоу неизменно росли, но летом 2014 года что-то пошло не так. Исполнители ведущих ролей Джим Парсонс, Джонни Галэки и Кейли Куоко решили, что слишком мало зарабатывают, и потребовали по миллиону долларов за эпизод. Историю активно обсуждали в СМИ, продюсеры подчинились, конфликт замяли, но осадочек остался. 

Далее: «Теория большого взрыва»
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Новые эпизоды продолжали выпускать, однако рейтинги вслед за качеством шуток начали падать, актеры по очереди требовали повышения гонораров, Галеки и Куоко вслух завидовали более успешному Парсонсу, все перессорились, и в итоге сериал было решено закрыть. Веселая история Шелдона, Леонарда, Пенни и их друзей завершилась двумя финальными эпизодами двенадцатого сезона. Для тех, кто до сих пор не может смириться с потерей, есть хорошая новость: спин-офф «Юный Шелдон» про детство главного героя продлили как минимум на 2020 год.

Далее: «Элементарно»
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«Элементарно»

Если бы Артур Конан Дойл дожил до наших дней, он стал бы самым богатым и счастливым писателем в мире. Или заработал бы серию инфарктов от того, какие причудливые формы приобретают его произведения на экране. 10 лет назад Гай Ричи снял «Шерлока Холмса» с Робертом Дауни-младшим, и с тех пор гуру дедукции в том или ином виде не сходит с экранов. В сериале «Элементарно» в легендарного сыщика перевоплотился Джонни Ли Миллер — давний друг другого Шерлока, Бенедикта Камбербэтча. Семь лет нью-йоркский Холмс расследовал дела в компании напарницы Джоан Ватсон (Люси Лью), но рейтинги снижались с неприличной скоростью, продюсеры сжалились над актерами и закрыли проект. Но рано радоваться. Скоро мы увидим нового Шерлока в лице Генри «Ведьмака» Кавилла в сериале «Энола Холмс», где юную сестру детектива сыграет Милли Бобби Браун, а на отечественных экранах появится сериал «Шерлок Холмс в России», где в роли сыщика — Максим Матвеев. Похоже, эта скрипка не замолчит никогда.

Далее: «Форс-мажоры»
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«Форс-мажоры»

Занятный, но не самый выдающийся сериал о талантливых юристах с Манхэттена стал широко известен и популярен относительно недавно, после того как в светской хронике засветилось имя Меган Марклзазнобы британского принца Гарри, которая играет в драме одну из главных ролей. Как только смуглая красотка надела на пальчик помолвочное колечко с бриллиантами из коллекции леди Ди, ей пришлось завершить карьеру актрисы и уйти из «Форс-мажоров» после седьмого сезона. Рейтинги сериала ожидаемо поползли вниз, и уже девятый сезон решено было сделать последним. В июле 2019 года был запущен спин-офф «Пирсон», но он успеха не имел и был закрыт после первого же сезона.

Далее: «Мистер Робот»
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«Мистер Робот»

Роль хакера, социофоба и анархиста с клинической депрессией и размножением личности принесла Рами Малеку широкую известность, признание критиков, премию «Эмми» и три номинации на «Золотой глобус». Благодаря сериалу он начал чаще сниматься в кино и получил роль Фредди МеркьюриБогемская рапсодия»), а за нее – заслуженный «Оскар». Безусловно, такой взлет карьеры пошел на пользу Малеку, но не на пользу сериалу: из-за загруженного графика актера и угасающего интереса зрителей шоу все-таки решили закрыть после четвертого сезона. Кто-то скажет, что слишком рано, но лучше уж так, чем медленная и позорная смерть в мучениях. Тем, кто уже скучает по Рами, ждать осталось недолго: в апреле 2020-го актер появится в роли злодея в новом «Бонде».

Далее: «Оранжевый – хит сезона»
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«Оранжевый – хит сезона»

В премьерную неделю трагикомедия о трудной, но нескучной жизни в женской тюрьме стала самым популярным проектом на Netflix, обогнав по числу зрителей даже «Карточный домик». История благополучной нью-йоркской жительницы Пайпер Чепман, которая оказалась в тюрьме за преступление десятилетней давности, разворачивалась на протяжении шести лет, и каждый из семи сезонов демонстрировал высокие рейтинги, собирал хвалебные рецензии и престижные награды и номинации, включая «Эмми» и «Золотой глобус». Однако создательница сериала Дженджи Коэн решила, что «выходить из тюрьмы» надо с высоко поднятой головой, и уговорила Netflix закрыть проект задолго до того, как он испортится. Седьмой сезон, вышедший летом 2019 года, стал для сериала последним.

Далее: «Готэм»
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«Готэм»

В эпоху, когда героев-мужчин вытесняют с экранов женщины и дети, появился «"Бэтмен" для подростков» — мрачный, но обескровленный сериал «Готэм», в котором маленький Брюс Уэйн только-только потерял родителей, а Джеймс Гордон еще не комиссар полиции, а обычный детектив. На протяжении пяти сезонов мы наблюдали за юными версиями самых известных героев и злодеев DC: тут были и Девочка-кошка, и Пингвин, и Загадочник, и даже Джокер. Как бы критики ни хвалили молодых дарований, зрителей отполированный «Бэтмен» утомил: они с облегчением досмотрели последний, пятый сезон «Готэма» и повалили в кинотеатры — смотреть, как бесконтрольно смеющийся Хоакин ФениксДжокер») крошит хулиганов в метро. Понимаем их выбор.

Далее: «Любовники»
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«Любовники»

За болезненным романом писателя и официантки мы следили пять лет. За это время сам сериал и ведущие актрисы Рут Уилсон и Мора Тирни получили по «Золотому глобусу», а критики и зрители не переставали восхищаться актерской игрой, драматизмом и оригинальным способом повествования – с нескольких точек зрения, — при котором одни и те же события представали в разном свете. Однако после четвертого сезона все пошло наперекосяк: Уилсон заявила, что покидает проект, но причины называть отказывалась – то уверяла, что линия ее героини подошла к концу, то намекала, что ей все эти годы платят меньше, чем ее партнеру Доминику Уэсту. Вслед за ней из «Любовников» ушел ее экранный супруг Джошуа Джексон – якобы потому, что его персонажу было уделено недостаточно внимания. Как следствие, к пятому сезону пары фактически вернулись к тому, с чего начинали, история закольцевалась, а сериал логически завершился, словно так и было задумано.

Далее: «Полдарк»
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«Полдарк»

Книги о приключениях капитана Росса Полдарка и его семьи британец Унстон Грэм продолжал писать вплоть до своей смерти в 95-летнем возрасте. Всего романов получилось двенадцать. Семь из них легли в основу историко-романтического сериала «Полдарк» с Эйданом Тернером в главной роли. После пяти сезонов вполне успешный проект неожиданно закрыли: актеры сами не поняли, почему, а продюсеры объяснили, что хотели закончить историю Полдарка «на высокой ноте». В ответ на зрительское негодование они намекнули на возможный спин-офф, который расскажет о потомках Полдарка и перенесет на экран оставшиеся пять книг. Отрадно, конечно, вот только красавчика Тернера в нем уже, скорее всего, не будет.

Далее: «Кремниевая долина»
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«Кремниевая долина»

Комедия про айтишников, запустивших перспективный стартап, – горячо любимый и уважаемый критиками проект. Глядя на его безупречные рейтинги и репутацию, шесть номинаций на «Эмми» и две – на «Золотой глобус», трудно было поверить в то, что сериал не продлят как минимум на седьмой сезон. Но случилось именно это. По словам создателя шоу Майка Джаджа, они с коллегами сели писать сценарий шестого сезона и поняли, что история верно движется к завершению, а главным героям стоит уйти в закат, пока они не потеряли свой лоск. Еще одно разумное решение, благодаря которому сериал не успел «сдуться». Вот бы авторов «Ходячих мертвецов» посетило подобное озарение лет пять назад…

Далее: «Джессика Джонс»
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«Джессика Джонс»

Фантастический боевик про частного детектива со сверхспособностями, которая борется со своими внутренними демонами, привнес во вселенную Marvel немного нуара. Джессика Джонс стала частью «Защитников»: вместе с ней со злом боролись Сорвиголова, Люк Кейдж и Железный кулак. Все пять проектов открывались и закрывались друг за другом, но история супергероини в кожаных штанах держалась дольше всех. Однако с каждым сезоном отзывы критиков становились все сдержаннее, а рейтинги — все печальнее. Исполнительница заглавной роли Кристен Риттер почуяла близкий конец шоу и… забеременела. «Джессику Джонс» закрыли после третьего сезона.

Далее: «Вице-президент»
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«Вице-президент»

Семь лет, семь сезонов, семь номинаций на «Золотой глобус». А также 32 (тридцать две!) номинации на «Эмми» (не считая номинаций за сценарий, режиссуру и «технические» заслуги), из которых 11 обернулись наградами. Действительно смешная политическая комедия про женщину на посту вице-президента, а потом и президента, российскому телевидению может только сниться. У Джулии Луис-Дрейфус шесть «Эмми» за лучшую женскую роль в комедии, а у нас — «Ольга» и «ИП Пирогова». Однако, в Штатах тоже больше не будет такого сокровища: перед выходом седьмого сезона создатели феноменально успешного шоу все как один «почувствовали», что дело движется к финалу, и поставили в истории жирную точку. Сиквелы, приквелы и спин-оффы пока не планируются, так что скажем Селене Майер «бай-бай»!

Далее: «Игра престолов»

 

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