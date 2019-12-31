Сказочке конец: сериалы, с которыми мы попрощались в 2019-м

За болезненным романом писателя и официантки мы следили пять лет. За это время сам сериал и ведущие актрисы Рут Уилсон и Мора Тирни получили по «Золотому глобусу», а критики и зрители не переставали восхищаться актерской игрой, драматизмом и оригинальным способом повествования – с нескольких точек зрения, — при котором одни и те же события представали в разном свете. Однако после четвертого сезона все пошло наперекосяк: Уилсон заявила, что покидает проект, но причины называть отказывалась – то уверяла, что линия ее героини подошла к концу, то намекала, что ей все эти годы платят меньше, чем ее партнеру Доминику Уэсту. Вслед за ней из «Любовников» ушел ее экранный супруг Джошуа Джексон – якобы потому, что его персонажу было уделено недостаточно внимания. Как следствие, к пятому сезону пары фактически вернулись к тому, с чего начинали, история закольцевалась, а сериал логически завершился, словно так и было задумано.