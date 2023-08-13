31
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149 уже оценили
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1 Трейлер 1 Рецензия
Эротический детективный триллер с лихо закрученным сюжетом,в основе которого лежит «заговор всех против всех», а развязка еще раз подтверждает, что герои — лишь пешки в чьей-то сложной и запутанной игре
32
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590 уже оценили
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1 Трейлер
Психолог в исполнении Брюса Уиллиса расследует смерть своего друга-коллеги и одновременно заводит роман с прекрасной незнакомкой
33
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950 уже оценили
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1 Трейлер 2 Рецензии
«Мужчина и женщина» от Романа Полански: история любви, ненависти и саморазрушения
34
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1 Трейлер
Соблазнительная красотка Бриджит склоняет милого парня к преступной деятельности
35
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1206 уже оценили
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1 Трейлер 2 Рецензии
Измена жены разрушает благополучный и крепкий брак американской семьи и приводит к неожиданным и трагическим последствиям
36
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719 уже оценили
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6 Трейлеры
Авантюрная мелодрама с эротическим уклоном от корейского маэстро Пак Чхан Ука
37
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1 Трейлер 1 Рецензия
Психиатр помогает любовнице скрыть убийство ее мужа — психологический триллер с Ричардом Гиром, Ким Бейсингер и Умой Турман
38
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246 уже оценили
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1 Трейлер
Обаятельный эскортник подозревается в убийстве своей бывшей клиентки — криминальная мелодрама с Ричардом Гиром
39
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1 Трейлер
Экранизация детектива Руперта Холмса об отважной журналистке, которая лезет не в свое дело
40
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Джеймс Белуши в детективном триллере о расследовании серийных убийств, к которым оказываются причастны слишком многие
41
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204 уже оценили
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1 Трейлер 1 Рецензия
Четвертая по счету экранизация «черного романа» Джеймса М. Кейна с Джеком Николсоном и Джессикой Лэнг в главных ролях
42
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172 уже оценили
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1 Трейлер
Несправедливо обвиненный в сексуальных домогательствах сотрудник корпорации вынужден пойти против начальства
43
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Бизнесмен оказывается в смертельной опасности, которая исходит от его идеальной любовницы
44
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190 уже оценили
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1 Трейлер
Пикантный триллер с Дрю Бэрримор в роли роковой старшеклассницы, соблазняющей отца своей подруги
45
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Юная и красивая Эдриан настойчиво добивается внимания взрослого писателя
46
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1 Трейлер
Проведя ночь с влюбленной поклонницей, успешный пловец превращается в преступника
47
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1 Трейлер 1 Рецензия
Служанка устраивается на работу к миллионеру и беременеет от него
48
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177 уже оценили
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1 Трейлер
Влюбившись в красавца Дэвида, юная Николь не подозревает, что стала подругой тирана
49
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1 Трейлер
Вечерний поход в бар оборачивается для школьной учительницы участием в расследовании страшного преступления — эротический триллер с Мэг Райан и Марком Руффало
50
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1 Трейлер
Криминальная мелодрама о всеразрушающей силе страсти
51
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1 Трейлер
Детективный триллер о хладнокровной женщине-убийце, отправляющей своих мужей на тот свет
52
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3 Трейлеры
Экранизация одноименного романа Эмиля Золя
53
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1280 уже оценили
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1 Трейлер 2 Рецензии
Страсть как наваждение в исполнении Антонио Бандераса и Анджелины Джоли
54
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1 Трейлер
Женщина убивает своего мужа при помощи любовника и прячет тело
55
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1 Трейлер
Между молодой девушкой, сдающей плавучие рыбацкие домики, и бывшим полицейским, убившим свою подругу, возникает странная связь
56
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1 Трейлер
Молодая женщина-психолог из Японии получает письмо с надписью на конверте: «Секреты вашего мужа»