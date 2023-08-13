13 Влюбленные одиночки 5.3 53

оценки IMDb4.6 Моя оценка 0 53 уже оценили Великобритания, Франция / 2016 / 1 ч. 42 мин. / 18+ мелодрама триллер Хочу посмотреть 3 Трейлеры Красивая работница эскорт-услуг влюбляется в молодого парня, который хочет изменить ее жизнь

14 Амбивалентность 5.9 117

оценок IMDb5.9 Моя оценка 0 117 уже оценили Россия / 2018 / 1 ч. 57 мин. / 18+ драма триллер Смотреть бесплатно Хочу посмотреть 3 Трейлеры Дружба двух студентов-психиатров оказывается под ударом из-за третьего человека — мамы для одного и любовницы для второго

15 Зеркало 5.5 25

оценок IMDb4.7 Моя оценка 0 25 уже оценили США, Канада / 2018 / 1 ч. 43 мин. / 18+ триллер Смотреть бесплатно Хочу посмотреть 1 Трейлер Приобретя в собственность небольшой мотель, Рей и Мэгги не подозревали, что их жизнь окажется в смертельной опасности

17 Одержимая 5.1 88

оценок IMDb4.9 Моя оценка 0 88 уже оценили Россия / 2022 / 1 ч. 27 мин. / 18+ триллер Хочу посмотреть 1 Трейлер 2 Рецензии Жизнь свободной и раскрепощенной Лизы переворачивается, когда ее многочисленные любовники начинают умирать

18 Саранча 7.1 736

оценок IMDb5.8 Моя оценка 0 736 уже оценили Россия / 2014 / 1 ч. 58 мин. / 18+ триллер эротика Хочу посмотреть 2 Трейлеры 4 Рецензии Отношения Леры и Артема начинались как невинный курортный роман, а закончились серией кровавых убийств

19 Честная игра IMDb7.3 Моя оценка 0 1 уже оценил США / 2023 / 1 ч. 53 мин. / 18+ драма триллер детектив Хочу посмотреть 1 Трейлер Идеальные отношения влюбленной пары оказываются под угрозой накануне помолвки