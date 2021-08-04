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Соври мне правду

2021драматриллер
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Сюжет фильма:

Герои психологического триллера «Соври мне правду» — молодые влюбленные, которые решают провести время вдали от всех. Но их уединенному отдыху приходит конец, когда к ним присоединяется младшая сестра, а затем и бывший бойфренд героини. Каждый из них имел свои планы на эти выходные, а теперь герои оказываются заложниками психологических игр, в ходе которых влюбленность сменяется страстью, а невинный флирт приводит не только к ревности, но и к смертельной опасности.

Режиссер
Ольга Акатьева
В ролях
Павел Прилучный, Дарья Мельникова, Евгений Романцов, Елизавета Кононова, Александр Обласов, Григорий Верник
Страна
Россия
Премьера
9 сентября (РФ)
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Трейлер
Кадры13
13
фотографий
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