Герои психологического триллера «Соври мне правду» — молодые влюбленные, которые решают провести время вдали от всех. Но их уединенному отдыху приходит конец, когда к ним присоединяется младшая сестра, а затем и бывший бойфренд героини. Каждый из них имел свои планы на эти выходные, а теперь герои оказываются заложниками психологических игр, в ходе которых влюбленность сменяется страстью, а невинный флирт приводит не только к ревности, но и к смертельной опасности.