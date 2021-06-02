Триллеры-детективы: фильмы с непредсказуемой развязкой

Если вы думаете, что вас уже ничто не может удивить, просто доверьтесь авторам картин из этой подборки. Если вы их еще не видели, гарантируем – финал каждой из этих лент поразит ваше воображение. А если видели – не беда, ведь отличное проверенное кино стоит десятка проходных новинок. Список лучших детективов с непредсказуемой развязкой открывается, конечно, «Островом проклятых» Мартина Скорсезе с хмуро глядящим вдаль Леонардо ДиКаприо. Визитной карточкой Дэвида Финчера остается триллер «Семь», где герои Брэда Питта и Моргана Фримана расследуют цепь леденящих кровь убийств загадочного маньяка. Спустя почти десять лет Финчер продолжает нагнетать атмосферу в «Исчезнувшей», все так же продуманно, но уже более стерильно. Для любителей ребусов, зашифрованных в истории, подойдет серия экранизаций романов Дэна Брауна с Томом Хэнксом в образе профессора Лэнгдона. За последние годы топ лучших фильмов-детективов с непредсказуемой развязкой пополнился такими лентами, как «Невидимый гость», «Достать ножи», «Ветреная река», «Простая просьба». Новым жанром стали фильмы, снятые в формате «скринлайф», действие которых разворачивается на экране компьютеров, ноутбуков или смартфонов. Яркий пример такого кино – лэптоп-триллер «Поиск».