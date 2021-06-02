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Лучшие детективы с непредсказуемой развязкой: смотреть онлайн

ДиКаприо на острове, Фаррелл в телефонной будке, Депп в Восточном экспрессе, Аффлек в поисках пропавшей жены – ищите самые неожиданные сюжеты в детективных фильмах с непредсказуемой развязкой
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1
Остров проклятых
8.325121
оценка
IMDb8.2
Моя оценка
0
25121 уже оценил
США/2010/2 ч. 18 мин./18+
Смотреть бесплатно
1Трейлер7Рецензии
Психологический триллер Мартина Скорсезе по роману «Закрытый остров» Денниса Лехэйна
2
Семь
8.217390
оценок
IMDb8.6
Моя оценка
0
17390 уже оценили
США/1995/2 ч. 7 мин./16+
Смотреть бесплатно
1Трейлер2Рецензии
Убийца подкидывает страшную головоломку двум полицейским, для разгадки которой надо найти единственно верный ключ
3
Достать ножи
6.51800
оценок
IMDb7.9
Моя оценка
0
1800 уже оценили
США/2019/2 ч. 10 мин./16+
Смотреть бесплатно
4Трейлеры7Рецензии
Дэниэл Крэйг расследует внезапную смерть главы эксцентричной семьи
4
Подозрительные лица
85373
оценки
IMDb8.5
Моя оценка
0
5373 уже оценили
США, Германия/1995/1 ч. 46 мин./16+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер1Рецензия
Крайне запутанный и невероятно стильный детектив о вынужденном преступлении
5
Счастливое число Слевина
815182
оценки
IMDb7.7
Моя оценка
0
15182 уже оценили
США, Германия/2005/1 ч. 50 мин./16+
Смотреть бесплатно
1Трейлер2Рецензии
Брюс Уиллис дожил до роли Доброго Кота в претенциозном кино от режиссера «Кислотного дома»
6
Исчезнувшая
7.915163
оценки
IMDb8.1
Моя оценка
0
15163 уже оценили
США/2014/2 ч. 29 мин./16+
Смотреть за 1 р.
5Трейлеры22Рецензии
Бен Аффлек ищет свою таинственно исчезнувшую жену в фильме Дэвида Финчера
7
Помни
7.85436
оценок
IMDb8.4
Моя оценка
0
5436 уже оценили
США/2000/1 ч. 53 мин./16+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер2Рецензии
Триллер Кристофера Нолана, поставленный им по собственному сценарию на основе рассказа своего брата Memento Mori
8
Простая просьба
7.3615
оценок
IMDb6.8
Моя оценка
0
615 уже оценили
США/2018/1 ч. 57 мин./18+
Смотреть бесплатно
5Трейлеры1Рецензия
Мамочка-блогер узнает об исчезновении своей новой загадочной подруги и решает узнать правду о ней
9
Код Да Винчи
7.74454
оценки
IMDb6.6
Моя оценка
0
4454 уже оценили
США/2006/2 ч. 29 мин./16+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер2Рецензии
Экранизация одноименного романа Дэна Брауна о специалисте по символике в исполнении Тома Хэнкса, раскрывающем страшные тайны католической церкви
10
Ангелы и Демоны
7.62611
оценок
IMDb6.7
Моя оценка
0
2611 уже оценили
США, Италия/2009/2 ч. 18 мин./16+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер2Рецензии
Профессор Лэнгдон помогает Ватикану найти убийцу кандидатов на пост понтифика
11
Инферно
7.11250
оценок
IMDb6.2
Моя оценка
0
1250 уже оценили
США, Венгрия/2016/2 ч. 8 мин./16+
Смотреть бесплатно
6Трейлеры11Рецензии
Третья часть похождений профессора Роберта Лэнгдона, который на этот раз должен предотвратить распространение смертоносного вируса
12
Невидимый гость
7.7624
оценки
IMDb8.1
Моя оценка
0
624 уже оценили
Испания/2016/1 ч. 46 мин./16+
Смотреть бесплатно
2Трейлеры3Рецензии
Молодой бизнесмен обвиняется в убийстве и нанимает консультанта по судебным делам, чтобы выпутаться из ситуации
13
Призрак
7.6597
оценок
IMDb7.2
Моя оценка
0
597 уже оценили
Германия, Великобритания, Франция/2010/2 ч. 8 мин./16+
1Трейлер2Рецензии
Фильм Романа Полански, который он доделывал, сидя в тюрьме
14
Малхолланд Драйв
7.51274
оценки
IMDb7.9
Моя оценка
0
1274 уже оценили
США, Франция/2001/2 ч. 27 мин./18+
Расписание и билеты
1Трейлер2Рецензии
После автомобильной аварии на Малхолланд-Драйв женщина теряет память и ее жизнь превращается в сюрреалистический сон наяву
15
Охотники за разумом
7.51883
оценки
IMDb6.4
Моя оценка
0
1883 уже оценили
США, Нидерланды, Великобритания, Финляндия/2004/1 ч. 46 мин./16+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер1Рецензия
Новое прочтение знаменитого романа Агаты Кристи «Десять негритят»
16
Поиск
7.5282
оценки
IMDb7.6
Моя оценка
0
282 уже оценили
США/2018/1 ч. 41 мин./16+
Смотреть за 1 р.
3Трейлеры1Рецензия
Лэптоп-триллер об отце, который ищет пропавшую дочь с помощью ее ноутбука
17
Прежде чем я усну
7.43834
оценки
IMDb6.4
Моя оценка
0
3834 уже оценили
Великобритания, Франция, Швеция/2014/1 ч. 32 мин./16+
Смотреть бесплатно
5Трейлеры3Рецензии
История о женщине, потерявшей память: каждое утро последние 20 лет просто исчезают из ее воспоминаний
18
Телефонная будка
7.41110
оценок
IMDb7.0
Моя оценка
0
1110 уже оценили
США/2002/1 ч. 21 мин./16+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер1Рецензия
Никогда не разговаривайте по таксофону с незнакомцами
19
Погребенный заживо
7.41443
оценки
IMDb7.0
Моя оценка
0
1443 уже оценили
США, Испания, Франция/2010/1 ч. 35 мин./16+
Смотреть бесплатно
1Трейлер2Рецензии
Райан Рейнольдс обнаруживает себя погребенным в пустыне с зажигалкой и сотовым телефоном в кармане
20
Ветреная река
7.61528
оценок
IMDb7.7
Моя оценка
0
1528 уже оценили
США, Канада, Великобритания/2017/1 ч. 47 мин./18+
Смотреть бесплатно
4Трейлеры1Рецензия
Снежный детектив о расследовании убийства молодой девушки, которое ведет молодая сотрудница ФБР и опытный охотник
21
Убийство в Восточном экспрессе
7.21748
оценок
IMDb6.5
Моя оценка
0
1748 уже оценили
США, Мальта/2017/1 ч. 54 мин./16+
Смотреть бесплатно
4Трейлеры8Рецензии
История вращается вокруг убийства в знаменитом поезде, которое должен раскрыть бельгийский сыщик Эркюль Пуаро
22
Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль»
7592
оценки
IMDb7.1
Моя оценка
0
592 уже оценили
США/2018/2 ч. 21 мин./18+
Смотреть бесплатно
3Трейлеры5Рецензии
Священник-неудачник, две бандитки, лидер культа, офисный работник, афроамериканская певица и торговец пылесосами встречаются в старом отеле у озера
23
Роковое число 23
7380
оценок
IMDb6.4
Моя оценка
0
380 уже оценили
США, Германия/2007/1 ч. 41 мин./16+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер1Рецензия
Герой Джима Керри получает в подарок книгу «Номер 23», сюжет которой повторяет его жизнь, как в зеркале
24
Лица в толпе
7875
оценок
IMDb5.7
Моя оценка
0
875 уже оценили
США, Канада, Франция/2011/1 ч. 43 мин./16+
Смотреть бесплатно
1Трейлер1Рецензия
После падения с моста женщина теряет память на лица
25
Подарок
6.71560
оценок
IMDb7.0
Моя оценка
0
1560 уже оценили
США, Австралия/2015/1 ч. 48 мин./18+
Смотреть за 1 р.
3Трейлеры2Рецензии
Режиссерский дебют актера Джоэля Эдгертона о тайнах, которые скрывает прошлое
26
Затмение
6.6759
оценок
IMDb5.7
Моя оценка
0
759 уже оценили
Испания, Канада/2015/1 ч. 46 мин./18+
Смотреть бесплатно
3Трейлеры1Рецензия
Мистический триллер Алехандро Аменабара о том, насколько все вокруг не то, чем кажется
27
Девушка в поезде
6.51257
оценок
IMDb6.5
Моя оценка
0
1257 уже оценили
США/2016/1 ч. 52 мин./18+
Смотреть за 149 р.
4Трейлеры5Рецензии
Девушка, которая наблюдает за счастливой семейной парой, вмешивается в их жизнь
28
мама!
6.4590
оценок
IMDb6.6
Моя оценка
0
590 уже оценили
США/2017/2 ч. 1 мин./18+
Смотреть бесплатно
7Трейлеры10Рецензии
Оглушающий психологический триллер о любви, преданности и жертвенности от Даррена Аронофски
29
Снеговик
6.3557
оценок
IMDb5.1
Моя оценка
0
557 уже оценили
США, Великобритания, Швеция/2017/1 ч. 59 мин./18+
Смотреть бесплатно
4Трейлеры2Рецензии
Экранизация норвежского детектива-бестселлера о поисках серийного убийцы
30
Убийства по открыткам
6.3165
оценок
IMDb5.7
Моя оценка
0
165 уже оценили
США, Великобритания/2020/1 ч. 31 мин./16+
Смотреть бесплатно
1Трейлер
Детектив расследует смерть своей дочери, убитой во время ее медового месяца
31
Транс
7.23120
оценок
IMDb6.9
Моя оценка
0
3120 уже оценили
Великобритания/2013/1 ч. 41 мин./18+
Смотреть за 1 р.
5Трейлеры3Рецензии
Аукционер похищает картину, но теряет память — вспомнить ему поможет только гипноз
32
Иллюзия обмана
841443
оценки
IMDb7.2
Моя оценка
0
41443 уже оценили
США, Франция/2013/1 ч. 55 мин./16+
5Трейлеры32Рецензии
Четыре иллюзиониста зачаровывают зрителей серией дерзких ограблений, а Интерпол и ФБР пытаются их поймать
33
Престиж
8.222527
оценок
IMDb8.5
Моя оценка
0
22527 уже оценили
США, Великобритания/2006/2 ч. 10 мин./16+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер4Рецензии
Непримиримое соперничество двух фокусников — с превращениями и перемещениями голубей, цилиндров и людей
34
Игра
8.220761
оценка
IMDb7.8
Моя оценка
0
20761 уже оценил
США/1997/2 ч. 9 мин./16+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер5Рецензии
Получив билет на «Игру», герой и не подозревает, насколько глубоко она поглотит его жизнь
35
Враг
6.4743
оценки
IMDb6.9
Моя оценка
0
743 уже оценили
Испания, Канада/2013/1 ч. 28 мин./16+
Смотреть бесплатно
4Трейлеры1Рецензия
Заметив в фильме своего двойника, герой решает его разыскать, не подозревая, чем это закончится
36
Луна 2112
7.51904
оценки
IMDb7.8
Моя оценка
0
1904 уже оценили
Великобритания/2009/1 ч. 37 мин./16+
1Трейлер5Рецензии
Астронавт три года беседовал только с Кевином Спейси и в результате повредился здоровьем
37
Охотники за головами
7.61770
оценок
IMDb7.5
Моя оценка
0
1770 уже оценили
Германия, Норвегия/2011/1 ч. 40 мин./16+
Смотреть бесплатно
1Трейлер1Рецензия
История охотника за головами, подбирающего кадры для серьезных фирм
38
Одержимость
7.71298
оценок
IMDb7.0
Моя оценка
0
1298 уже оценили
США/2004/1 ч. 54 мин./16+
Смотреть бесплатно
1Трейлер1Рецензия
Американский ремейк «Квартиры» Жиля Мимуни
39
Служанка
7.1680
оценок
IMDb8.1
Моя оценка
0
680 уже оценили
Южная Корея/2016/2 ч. 24 мин./18+
Смотреть бесплатно
6Трейлеры
Авантюрная мелодрама с эротическим уклоном от корейского маэстро Пак Чхан Ука
40
Обитель проклятых
7.76739
оценок
IMDb6.8
Моя оценка
0
6739 уже оценили
США/2014/1 ч. 52 мин./18+
Смотреть за 1 р.
2Трейлеры4Рецензии
История мрачного особняка, в котором обитают представители знатных семей, потерявшие рассудок

Триллеры-детективы: фильмы с непредсказуемой развязкой

Если вы думаете, что вас уже ничто не может удивить, просто доверьтесь авторам картин из этой подборки. Если вы их еще не видели, гарантируем – финал каждой из этих лент поразит ваше воображение. А если видели – не беда, ведь отличное проверенное кино стоит десятка проходных новинок. Список лучших детективов с непредсказуемой развязкой открывается, конечно, «Островом проклятых» Мартина Скорсезе с хмуро глядящим вдаль Леонардо ДиКаприо. Визитной карточкой Дэвида Финчера остается триллер «Семь», где герои Брэда Питта и Моргана Фримана расследуют цепь леденящих кровь убийств загадочного маньяка. Спустя почти десять лет Финчер продолжает нагнетать атмосферу в «Исчезнувшей», все так же продуманно, но уже более стерильно. Для любителей ребусов, зашифрованных в истории, подойдет серия экранизаций романов Дэна Брауна с Томом Хэнксом в образе профессора Лэнгдона. За последние годы топ лучших фильмов-детективов с непредсказуемой развязкой пополнился такими лентами, как «Невидимый гость», «Достать ножи», «Ветреная река», «Простая просьба». Новым жанром стали фильмы, снятые в формате «скринлайф», действие которых разворачивается на экране компьютеров, ноутбуков или смартфонов. Яркий пример такого кино – лэптоп-триллер «Поиск». 

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