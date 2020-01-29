Все в жизни Джиби вращается вокруг его любимой 7-летней дочери Софии. Образцовый отец-одиночка никогда не пропускает сказки на ночь. Каждый раз, когда София засыпает, они оказываются в «Сторилэнде», воображаемой киностудии, где воплощаются все их невероятные сказочные приключения, в которых Джиби выступает в роли волшебного принца. Но с годами София взрослеет, и в ее сказках не остается места для отца. Джиби отчаянно пытается остаться главным героем в жизни дочери — реальной и воображаемой.

«Папина дочка» — фэнтезийная комедия с Омаром Си и Беренис Бежо.