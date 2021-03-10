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Райя и последний дракон

Raya and the Last Dragon

2021мультфильмыприключениясемейный
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Сюжет фильма:

Приключенческое фэнтези «Райя и последний дракон» рассказывает о Лумандре — обители древней цивилизации, земле Дракона, которую образуют пять кланов. Девушке по именя Рая предстоит отыскать последнего дракона — Сису.

Режиссеры
Пол Бриггс, Дин Уэллинс
В ролях
Кэсси Стил, Аквафина
Страна
США
Премьера
11 марта 2021 (РФ)
10 марта 2021 (Мир)
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Трейлер
Кадры
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