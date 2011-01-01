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Золотой глобус 2020

Лос-Анджелес, Калифорния, США  /  http://www.goldenglobes.com/
О премии

77-я церемония вручения наград премии «Золотой глобус» пройдет 5 января 2020 года в отеле «Беверли-Хилтон» в Лос-Анджелесе. Ведущим церемонии станет британский комик, актер и режиссер Рики Джервэйс. За победу в номинации «Лучший фильм (драма)» поборются пять картин — «Джокер», «Брачная история», «Ирландец», «1917» и «Два папы», а лучшим фильмом в категории «Комедия/мюзикл» могут стать «Однажды... в Голливуде», «Рокетмен», «Достать ножи», «Меня зовут Долемайт» и «Кролик Джоджо». Одним из номинантов на премию в категории «Лучший мини-сериал или телефильм» стал американский сериал «Чернобыль» о трагедии, произошедшей на Чернобыльской АЭС в 1986 году. В этой номинации также представлены сериалы «Уловка-22» Джорджа Клуни, «Самый громкий голос», «Фосси/Вердон» и «Невероятное».

Главные фильмы
Победители и номинанты
Лучший фильм (драма)
Лучший фильм (комедия/мюзикл)
Лучший режиссер
Лучшая мужская роль (драма)
Лучшая мужская роль (комедия/мюзикл)
Лучшая женская роль (драма)
Лучшая женская роль (комедия/мюзикл)
Лучший актер второго плана
Лучшая актриса второго плана
Лучший сценарий
Лучшая музыка к фильму
Лучшая песня
Лучший фильм на иностранном языке
Лучший анимационный фильм
Премия Сесиля Б. Де Милля
Лучший сериал (драма)
Лучший сериал (комедия/мюзикл)
Лучший мини-сериал или фильм на ТВ
Лучший актер сериала (драма)
Лучший актер сериала (комедия/мюзикл)
Лучшая актриса сериала (драма)
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Лучший актер мини-сериала или фильма для ТВ
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для ТВ
Лучший актер второго плана сериала, мини-сериала или фильма для ТВ
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для ТВ
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