О премии

78-я церемония вручения наград премии «Золотой глобус» состоится 28 февраля 2021 года в отеле «Беверли-Хилтон» в Лос-Анджелесе. Ведущими церемонии уже в четвертый раз станут Тина Фей и Эми Полер.

За победу в номинации «Лучший драматический фильм» поборются ленты «Отец», «Манк», «Земля кочевников», «Девушка, подающая надежды» и «Суд над чикагской семеркой». В актерских номинациях отмечены Николь Кидман, Аня Тейлор-Джой, Кейт Бланшетт, Кейт Хадсон, Марк Руффало, Хью Грант, Итан Хоук и многие другие. С полным списком номинантов премии «Золотой глобус 2021» можно ознакомиться ниже.