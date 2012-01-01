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Золотой глобус 2021: номинанты и лауреаты

Лос-Анджелес, Калифорния, США  /  http://www.goldenglobes.com/
О премии

78-я церемония вручения наград премии «Золотой глобус» состоится 28 февраля 2021 года в отеле «Беверли-Хилтон» в Лос-Анджелесе. Ведущими церемонии уже в четвертый раз станут Тина Фей и Эми Полер.

За победу в номинации «Лучший драматический фильм» поборются ленты «Отец», «Манк», «Земля кочевников», «Девушка, подающая надежды» и «Суд над чикагской семеркой». В актерских номинациях отмечены Николь Кидман, Аня Тейлор-Джой, Кейт Бланшетт, Кейт Хадсон, Марк Руффало, Хью Грант, Итан Хоук и многие другие. С полным списком номинантов премии «Золотой глобус 2021» можно ознакомиться ниже.

Главные фильмы и телесериалы

Номинанты премии Золотой глобус 2021

Лучший фильм (драма)

Манк
Mank
Земля кочевников
Nomadland
Девушка, подающая надежды
Promising Young Woman
Суд над чикагской семеркой
The Trial of the Chicago 7
Отец
The Father

Лучший фильм (комедия/мюзикл)

Выпускной
The Prom
Мьюзик
Music
1 р.
Зависнуть в Палм-Спрингс
Palm Springs
Гамильтон
Hamilton
Борат 2
Borat Subsequent Moviefilm: Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan

Лучший режиссер

Эмиральд Феннел
Девушка, подающая надежды
Promising Young Woman
Аарон Соркин
Суд над чикагской семеркой
The Trial of the Chicago 7
Хлоя Чжао
Земля кочевников
Nomadland
Дэвид Финчер
Манк
Mank
Реджина Кинг
Одна ночь в Майами
One Night in Miami

Лучшая мужская роль (драма)

Риз Ахмед
Звук металла
Sound of Metal
Энтони Хопкинс
Отец
The Father
Гари Олдман
Манк
Mank
Тахар Рахим
Мавританец
The Mauritanian
Чедвик Боузман
Ма Рейни: Мать блюза
Ma Rainey's Black Bottom

Лучшая мужская роль (комедия/мюзикл)

Дев Патель
История Дэвида Копперфилда
The Personal History of David Copperfield
Лин-Мануэль Миранда
Гамильтон
Hamilton
Энди Сэмберг
Зависнуть в Палм-Спрингс
Palm Springs
Джеймс Корден
Выпускной
The Prom
Саша Барон Коэн
Борат 2
Borat Subsequent Moviefilm: Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan

Лучшая женская роль (драма)

Кэри Маллиган
Девушка, подающая надежды
Promising Young Woman
Фрэнсис МакДорманд
Земля кочевников
Nomadland
Ванесса Кирби
Фрагменты женщины
Pieces of a Woman
Андра Дэй
Соединенные Штаты против Билли Холидей
The United States vs. Billie Holiday
Виола Дэвис
Ма Рейни: Мать блюза
Ma Rainey's Black Bottom

Лучшая женская роль (комедия/мюзикл)

Мишель Пфайффер
Уйти не прощаясь
French Exit
Кейт Хадсон
Мьюзик
Music
Аня Тейлор-Джой
Эмма.
Emma.
Розамунд Пайк
Аферистка
I Care a Lot
Мария Бакалова
Борат 2
Borat Subsequent Moviefilm: Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan

Лучший актер второго плана

Джаред Лето
Дьявол в деталях
The Little Things
Дэниэл Калуя
Иуда и черный мессия
Judas and the Black Messiah
Лесли Одом мл.
Одна ночь в Майами
One Night in Miami
Саша Барон Коэн
Суд над чикагской семеркой
The Trial of the Chicago 7
Билл Мюррей
Последняя капля
On the Rocks

Лучшая актриса второго плана

Гленн Клоуз
Элегия Хиллбилли
Hillbilly Elegy
Оливия Колман
Отец
The Father
Джоди Фостер
Мавританец
The Mauritanian
Аманда Сайфред
Манк
Mank
Хелена Зенгель
Новости со всех концов света
News of the World

Лучший сценарий

Земля кочевников
Nomadland
Отец
The Father
Манк
Mank
Девушка, подающая надежды
Promising Young Woman
Суд над чикагской семеркой
The Trial of the Chicago 7

Лучшая музыка к фильму

Полночное небо
The Midnight Sky
99 р.
Довод
Tenet
Новости со всех концов света
News of the World
Манк
Mank
Душа
Soul

Лучшая песня

Соединенные Штаты против Билли Холидей
The United States vs. Billie Holiday
Одна ночь в Майами
One Night in Miami
Вся жизнь впереди
La vita davanti a sè
Суд над чикагской семеркой
The Trial of the Chicago 7
Иуда и черный мессия
Judas and the Black Messiah

Лучший фильм на иностранном языке

Плачущая женщина
La llorona
Ты и я
Deux
Минари
Minari
Вся жизнь впереди
La vita davanti a sè
299 р.
Еще по одной
Druk

Лучший анимационный фильм

Легенда о волках
Wolfwalkers
Душа
Soul
Путешествие на Луну
Over the Moon
1 р.
Вперед
Onward
Семейка Крудс: Новоселье
The Croods: A New Age

Премия Сесиля Б. Де Милля

Джейн Фонда

Лучший сериал (драма)

Озарк
Ozark
Страна Лавкрафта
Lovecraft Country
Сестра Рэтчед
Ratched
Мандалорец
The Mandalorian
Корона
The Crown

Лучший сериал (комедия/мюзикл)

Тед Лассо
Ted Lasso
Эмили в Париже
Emily in Paris
Шиттс Крик
Schitt's Creek
Великая
The Great
Стюардесса
The Flight Attendant

Лучший мини-сериал или фильм на ТВ

Нормальные люди
Normal People
Ход королевы
The Queen's Gambit
Отыграть назад
The Undoing
Неортодоксальная
Unorthodox
Голос перемен
Small Axe

Лучший актер сериала (драма)

Джош О’Коннор
Корона
The Crown
Мэттью Риз
Перри Мейсон
Perry Mason
Джейсон Бейтман
Чужак
The Outsider
Аль Пачино
Охотники
Hunters
Боб Оденкерк
Лучше звоните Солу
Better Call Saul

Лучший актер сериала (комедия/мюзикл)

Дон Чидл
Черный понедельник
Black Monday
Юджин Леви
Шиттс Крик
Schitt's Creek
Николас Холт
Великая
The Great
Джейсон Судейкис
Тед Лассо
Ted Lasso
Рами Юссеф
Рами
Ramy

Лучшая актриса сериала (драма)

Оливия Колман
Корона
The Crown
Сара Полсон
Сестра Рэтчед
Ratched
Джоди Комер
Убивая Еву
Killing Eve
Лора Линни
Озарк
Ozark
Эмма Коррин
Корона
The Crown

Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)

Кейли Куоко
Стюардесса
The Flight Attendant
Эль Фаннинг
Великая
The Great
Лили Коллинз
Эмили в Париже
Emily in Paris
Кэтрин О’Хара
Шиттс Крик
Schitt's Creek
Джейн Леви
Экстраординарный плейлист Зои
Zoey's Extraordinary Playlist

Лучший актер мини-сериала или фильма для ТВ

Итан Хоук
Птица доброго Господа
The Good Lord Bird
Брайан Крэнстон
Ваша честь
Your Honor
Джефф Дэниелс
Правило Коми
The Comey Rule
Марк Руффало
Я знаю, что это правда
I Know This Much Is True
Хью Грант
Отыграть назад
The Undoing

Лучшая актриса мини-сериала или фильма для ТВ

Дэйзи Эдгар-Джонс
Нормальные люди
Normal People
Кейт Бланшетт
Миссис Америка
Mrs. America
Николь Кидман
Отыграть назад
The Undoing
Аня Тейлор-Джой
Ход королевы
The Queen's Gambit
Шира Хаас
Неортодоксальная
Unorthodox

Лучший актер второго плана сериала, мини-сериала или фильма для ТВ

Джон Бойега
Голос перемен
Small Axe
Брендан Глисон
Правило Коми
The Comey Rule
Дэн Леви
Шиттс Крик
Schitt's Creek
Джим Парсонс
Голливуд
Hollywood
Дональд Сазерленд
Отыграть назад
The Undoing

Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для ТВ

Джиллиан Андерсон
Корона
The Crown
Хелена Бонем Картер
Корона
The Crown
Джулия Гарнер
Озарк
Ozark
Энни Мерфи
Шиттс Крик
Schitt's Creek
Синтия Никсон
Сестра Рэтчед
Ratched

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