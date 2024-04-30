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30 апреля 2024, новость

Звезда «Ста лет тому вперед» призналась, что мечтала сыграть Алису Селезневу

Дарья Верещагина рассказала о трудностях во время съемок фильма
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Актриса Дарья Верещагина с детства мечтала сыграть героиню повести Кира Булычёва Алису Селезневу, и ей удалось это сделать в фильме «Сто лет тому вперед». Премьера кинокартины, режиссером которой выступил Александр Андрющенко, состоялась 18 апреля.

«В детстве, когда мы с бабушкой смотрели “Гостью из будущего”, я сидела перед телевизором и говорила, что однажды сыграю Алису Селезневу. Бабушка сказала тогда: “Даша, ты что, сумасшедшая, она уже есть, ее уже не сыграть”. В фильме меня всегда привлекало в этой героине то, что она как будто никуда не торопится, кажется какой-то неземной», — рассказала Верещагина.

Режиссер фильма рассказал, что утверждение актрисы на роль Алисы Селезневой было самым ответственным решением за время работы над фильмом. Он поделился, что его впечатлило взаимодействие Верещагиной с Марком Эйдельштейном, сыгравшим Колю Герасимова.

«Что стало важным для меня — у него просто на лице было написано, что ему с нею интересно, он играл по-другому, там появилось то, чего не было до этого. Даша — очень открытая и очень подключаемая по-человечески, очень непосредственная», — сказал Андрющенко.

Александр Петров, исполнивший роль пирата по кличке Весельчак У, обратил внимание на то, что актриса обладает качеством, при котором «ее хочется разглядывать на экране», которое есть не у всех. «Мне кажется, это стопроцентное попадание и в роль и в то, что внутри у самой Даши, в ее энергию. Ее хочется разглядывать на экране, это есть далеко не у всех», — уточнил Петров.

Для Верещагиной съемки были не из легких. Ей пришлось освоить боевые приемы для экшен-сцен, которые получались у девушки не сразу.

«После того как меня утвердили, я сразу начала ходить на тренировки, на бои. Сначала вообще ничего не получалось, я иногда даже плакала. Сцены в лесу в плане экшена дались сложнее всего, все боевые приемы выполняла я сама, а опасные трюки, конечно, мой дублер Полина», — призналась актриса.

Верещагина считает, что фильм затронул такие важные темы, как любовь и дружба, поэтому отлично подойдет для семейного просмотра.

Блокбастер «Сто лет тому вперед» возглавил первую неделю проката и стартовал с лидирующей позицией на второй. В то же время кинотеатры заявили о разочаровании от сборов фильма «Сто лет тому вперед».

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