Кинотеатры заявили о разочаровании от сборов фильма «Сто лет тому вперед»

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456356092&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В минувшие выходные в прокате стартовал фильм режиссера Александра Андрющенко «Сто лет тому вперед», снятый по повести детского писателя Кира Булычева. Несмотря на то, что картина обогнала конкурентов, она собрала вдвое меньше, чем ожидалось, рассказал член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев. Прогнозы на будущие сборы фильма из-за этого изменятся, заявил он в беседе с НСН.

В первые выходные фильм собрал 307 млн рублей, а в индустрии ожидали 700—800 млн, отметил Исаев.

«В целом, это неплохая цифра, но прогнозы о том, что картина соберет в итоге 2 млрд рублей, а может быть и 3, теперь очень далеки от реализации. Картина не зашла в свою целевую аудиторию — молодежь, и оказалась ей неинтересной», — констатировал эксперт.

По его словам, оттолкнуть зрителей могло вольное обращение с классикой и сильное отличие от советского фильма «Гостья из будущего», снятого по той же книге. Теперь, по словам специалиста, прогнозируемые сборы оцениваются в 1—1,5 млрд рублей.

Летом специалисты индустрии традиционно ожидают низких сборов. Последней картиной перед проседанием сезона, по словам Исаева, станет фильм «Майор Гром: Игра», показ которого планируется в конце мая. Эта картина может собрать миллиард, заключил эксперт.

Напомним, фильм «Сто лет тому вперед» назвали абсолютным лидером кинопроката в России и странах СНГ по итогам минувших выходных. На втором месте в рейтинге оказался фильм «Летучий корабль» режиссера Ильи Учителя, который собрал 47,7 миллиона рублей за прошедший уикенд, а суммарно — более 1 млрд.