Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
22 апреля 2024, новость

Фильм про Алису Селезневу возглавил кинопрокат в России и СНГ

Картина «Сто лет тому вперед» в минувший уикенд обошла по сборам «Летучий корабль»
Во время загрузки произошла ошибка.

Основанный на одноименной повести писателя Кира Булычева фильм «Сто лет тому вперед» возглавил кинопрокат в России и СНГ за выходные. Об этом сообщает портал «Кинобизнес».

Общая сумма, собранная картиной режиссера Александра Андрющенко, составила 310,7 миллиона рублей. В фильме снялись актеры Александр ПетровКонстантин ХабенскийДарья ВерещагинаВиктория ИсаковаЮра Борисов и Марк Эйдельштейн. Продюсером фильма выступил Федор Бондарчук, озвучивший одного из персонажей.

Второе место в лидерах проката занял фильм Ильи Учителя «Летучий корабль», собравший 47,7 миллиона рублей. На третьем месте оказался боевик производства США и Великобритании «Падение империи» от режиссера Алекса Гарленда с выручкой 34,4 миллиона рублей.

Ранее кинопрокат в России и СНГ возглавлял фильм «Онегин» режиссера Сарика Андреасяна.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Падение империи
Летучий корабль
Дженна Деван-Татум и Ченнинг Татум
Ченнинг Татум судится с бывшей женой из-за доходов от «Супер Майка»
Сто лет тому вперед
Павел Прилучный
На Прилучного подали в суд из-за долга квартиры Муцениеце
Кадр из сериала «Слово пацана»
Стало известно, сколько Крыжовников заработал на «Слове пацана»
Павел Деревянко
Павла Деревянко обманули на 300 тыс. рублей
Кадр из фильма «Летучий корабль»
«Летучий корабль» снова возглавил прокат в России и СНГ
Гоша Куценко
Стало известно о многотысячном долге Гоши Куценко
Александр Молочников
Экс-супруг Екатерины Варнавы задолжал почти полмиллиона рублей
Кадр из фильма «Чебурашка»
Названы самые кассовые жанры фильмов в России
Кадр из фильма «Летучий корабль»
Фильм «Летучий корабль» вновь возглавил кинопрокат за выходные
Сто лет тому вперед
Бондарчук назвал фильм, который может стать новым витком развития кино
Леонардо ДиКаприо и Кейт Уинслет в фильме «Титаник»
Дверь из «Титаника» продали за 718 тысяч долларов
Летучий корабль
Фильм «Летучий корабль» возглавил кинопрокат в России и СНГ за выходные
Кадр из фильма «Летучий корабль»
«Летучий корабль» возглавил прокат после премьеры
Кадр из фильма «Дюна: Часть вторая»
«Дюна 2» обошла первую часть по сборам и приблизилась к $500 миллионам
Кадр из фильма «Онегин»
Назван лидер кинопроката в России и СНГ за выходные
Тимоти Шаламе
Зарплата Тимоти Шаламе вырастет вдвое
Кадр из фильма «Дюна: Часть вторая»
«Дюна 2» собрала более 100 млн рублей за неделю благодаря теневому прокату
Кадр из телешоу «Это база с Виктором Хориняком»
Со звезды «Кухни» не стали взыскивать миллионы за отказ сниматься в фильме
Кристофер Нолан
Стало известно, сколько заработал Нолан за «Оппенгеймера»
Мэттью Перри в шоу Джимми Киммела, 2017 год
Раскрыты первые подробности о завещании Мэттью Перри
Юрий Назаров в фильме «Андрей Рублев»
Назаров раскрыл гонорар за съемки в «Андрее Рублевe» Тарковского
Постер к фильму «Вызов»
Фильм «Вызов» может собрать $7 млн в Китае
Кадр из фильма «Онегин»
«Онегин» возглавил кинопрокат в России и СНГ
Адам Сэндлер
Назван самый высокооплачиваемый актер в Голливуде за 2023 год
Кадр из фильма «Лед 3»
«Лед 3» снова обошел «Мастера и Маргариту»
Юрий Назаров
Юрий Назаров раскрыл размер своей пенсии
Александр Домогаров
Александр Домогаров раскрыл размер пенсии
Сергей Безруков
Безруков пожаловался на говоривших голосом Хабенского мошенников
Кадр из фильма «Дюна: Часть вторая»
Раскрыт бюджет второй части «Дюны»
Леон Кемстач
Звезды «Слова пацана» открыли совместный бизнес
Кадр из фильма «Лед 3»
Фильм «Лед 3» возглавил кинопрокат в России
Мария Селянская
Звезда «Современника» отдала мошенникам более миллиона рублей
Кадр из фильма «Мастер и Маргарита»
«Мастер и Маргарита» возглавил кинопрокат в России и СНГ в третий раз подряд
Кадр из сериала «Слово пацана»
Раскрыт бюджет сериала «Слово пацана»
Мастер и Маргарита
Сборы «Мастера и Маргариты» превысили 1 млрд рублей
Кадр из фильма «Мастер и Маргарита»
Фильм «Мастер и Маргарита» возглавил российский кинопрокат
Кадр из мультфильма «Три Богатыря и Пуп Земли»
«Три богатыря и Пуп Земли» собрал более 1 миллиарда рублей в прокате
Александр Петров в «Шоу Воли»
Стало известно, насколько гонорар Петрова больше, чем у коллег
Ольга Любимова
Сборы кинотеатров в России за 20 лет выросли в пять раз
Дмитрий Певцов
Дмитрий Певцов ответил на слухи о том, что стал жертвой мошенников
Карен Шахназаров
Шахназаров заявил, что России нужно увеличить выпуск фильмов до 300 в год
Мастер и Маргарита
Фильм «Мастер и Маргарита» возглавил кинопрокат в России и СНГ
Кадр из мультфильма «Три Богатыря и Пуп Земли»
Самой успешной анимацией в России стали «Три Богатыря и Пуп Земли»
Арнольд Шварценеггер
Шварценеггера задержали в аэропорту Мюнхена
Кадр из фильма «Холоп 2»
«Холоп 2» возглавил кинопрокат в России и СНГ за выходные
Николай Расторгуев
На продюсерскую компанию Николая Расторгуева подали в суд
Кадр из фильма «Холоп 2»
Российские кинотеатры собрали за праздники рекордные 5,8 млрд рублей
Кадр из фильма «Теща»
Названа самая кассовая российская комедия 2023 года
Александр Петров в «Шоу Воли»
Александр Петров продает свою московскую квартиру
Кадр из фильма «Чебурашка»
Российские кинотеатры в 2023 году заработали 40 миллиардов рублей
Новые трейлеры
Кадр из фильма «Тревожный звонок» (2023)
Тревожный звонок
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Ловушка»
Ловушка
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Черная вдова. Укус смерти»
Черная вдова. Укус смерти
Дублированный трейлер
Кадр из мультфильма «Трансформеры Один»
Трансформеры один
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Поздний вечер с дьяволом»
Полночь с дьяволом
Дублированный трейлер
Кадр из сериала «Игры»
Игры
Тизер
Кадр из фильма «Чистильщик бассейнов»
Чистильщик бассейнов
Дублированный трейлер
Кадр из сериала «Мосгаз. Дело № 10: Метроном»
Мосгаз. Дело № 10: Метроном
Трейлер
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь