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27 апреля 2024, новость

Лучшим российским фильмом ММКФ стала картина «Лгунья»

Режиссер Юлия Трофимова стала обладателем «Серебряного Святого Георгия»
Кадр из фильма «Лгунья»
Кадр из фильма «Лгунья»

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Картина «Лгунья» режиссера Юлии Трофимовой стала обладателем «Серебряного Святого Георгия» в конкурсе «Русские премьеры» 46-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ), передает корреспондент ТАСС.

«Приз за лучший фильм конкурса “Русские премьеры” получает “Лгунья” Юлии Трофимовой», — объявила на торжественной церемонии закрытия фестиваля член жюри, актриса Татьяна Лютаева.

В конкурсе «Русские премьеры» были представлены фильмы «Евгений Телегин» Виктора Тихомирова, «Лгунья» Юлии Трофимовой, «Мужчина и женщина» Владимира Котта, «Надо снимать фильмы о любви» Романа Михайлова, «Невада» Анны Тюриной и Матиаса Мусы, «Семь черных бумаг» Анатолия Колиева и «Хуже всех» Александры Кармаевой.

О фестивале

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46-й Московский международный кинофестиваль проходит с 19 по 26 апреля. Впервые он состоялся в 1935 году, в 1995 году было объявлено, что киносмотр станет ежегодным, однако в 1996 и 1998 годах фестиваль не проводился. С 1999 года ММКФ проходит каждый год. Президент кинофестиваля — режиссер Никита Михалков. ТАСС является информационным партнером ММКФ.

Как прошло открытие ММКФ 2024, смотрите и читайте в фоторепортаже Kino Mail.ru.

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