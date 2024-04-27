Лучшим российским фильмом ММКФ стала картина «Лгунья»

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Картина «Лгунья» режиссера Юлии Трофимовой стала обладателем «Серебряного Святого Георгия» в конкурсе «Русские премьеры» 46-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ), передает корреспондент ТАСС.
«Приз за лучший фильм конкурса “Русские премьеры” получает “Лгунья” Юлии Трофимовой», — объявила на торжественной церемонии закрытия фестиваля член жюри, актриса Татьяна Лютаева.
В конкурсе «Русские премьеры» были представлены фильмы «Евгений Телегин» Виктора Тихомирова, «Лгунья» Юлии Трофимовой, «Мужчина и женщина» Владимира Котта, «Надо снимать фильмы о любви» Романа Михайлова, «Невада» Анны Тюриной и Матиаса Мусы, «Семь черных бумаг» Анатолия Колиева и «Хуже всех» Александры Кармаевой.
О фестивале
46-й Московский международный кинофестиваль проходит с 19 по 26 апреля. Впервые он состоялся в 1935 году, в 1995 году было объявлено, что киносмотр станет ежегодным, однако в 1996 и 1998 годах фестиваль не проводился. С 1999 года ММКФ проходит каждый год. Президент кинофестиваля — режиссер Никита Михалков. ТАСС является информационным партнером ММКФ.
Как прошло открытие ММКФ 2024, смотрите и читайте в фоторепортаже Kino Mail.ru.