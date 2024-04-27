Лучшим российским фильмом ММКФ стала картина «Лгунья»

О фестивале

46-й Московский международный кинофестиваль проходит с 19 по 26 апреля. Впервые он состоялся в 1935 году, в 1995 году было объявлено, что киносмотр станет ежегодным, однако в 1996 и 1998 годах фестиваль не проводился. С 1999 года ММКФ проходит каждый год. Президент кинофестиваля — режиссер Никита Михалков. ТАСС является информационным партнером ММКФ.