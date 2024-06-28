Лгунья (2024)

История семнадцатилетней Евы, которая случайно попала в центр медийного скандала, где ей отвели роль жертвы насилия. Ева, жаждущая внимания от мира, не спешит развенчивать слухи. Постепенно история разрастается, а Ева превращается в национальную героиню, ее стойкость духа и отвага вдохновляют многих. Чем больше о Еве говорят, тем сложнее ей признаться, что она — лгунья.

«Лгунья» — социальная драма по мотивам произведения израильской писательницы Айелет Гундар-Гошен. Главные роли в фильме сыграли Елизавета Ищенко, Стас Старовойтов и Арсений Вейс. Лента победила в конкурсе «Русские премьеры» Московского Международного кинофестиваля в 2024 году.