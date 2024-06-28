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Лгунья

Лгунья (2024)

Лгунья
Награды:
20241 ч. 26 мин.драмакомедия

Сюжет фильма «Лгунья»

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История семнадцатилетней Евы, которая случайно попала в центр медийного скандала, где ей отвели роль жертвы насилия. Ева, жаждущая внимания от мира, не спешит развенчивать слухи. Постепенно история разрастается, а Ева превращается в национальную героиню, ее стойкость духа и отвага вдохновляют многих. Чем больше о Еве говорят, тем сложнее ей признаться, что она — лгунья.

«Лгунья» — социальная драма по мотивам произведения израильской писательницы Айелет Гундар-Гошен. Главные роли в фильме сыграли Елизавета Ищенко, Стас Старовойтов и Арсений Вейс. Лента победила в конкурсе «Русские премьеры» Московского Международного кинофестиваля в 2024 году. 

Режиссер

Юлия Трофимова

В ролях

Елизавета Ищенко, Арсений Вейс, Стас Старовойтов, Марьяна Спивак, Дмитрий Куличков, Юлия Марченко, Алексей Розин, Майя Мальцева, Янина Лакоба, Дарья Верещагина, Валерия Куликова, Алексей Золотовицкий, Валентин Самохин, Денис Пьянов, Никита Дубровина

Страна

Россия
Возрастные ограничения
16 +
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Трейлер

Кадры

11
Кадр из Лгунья
Кадр из Лгунья
Кадр из Лгунья
Кадр из Лгунья
Кадр из Лгунья
11
фотографий
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