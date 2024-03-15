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Надо снимать фильмы о любви (2024)

2024драма

Сюжет фильма «Надо снимать фильмы о любви»

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Съемочная группа из России приезжает в Индию, чтобы сделать артхаусное кино. В Варанаси герои с головой погружаются в атмосферу древнего города, которая наталкивает их на рассуждения о смыслах бытия и переоценке происходящего в мире, о ценностях жизни и сути кинотворчества. В какой-то момент распланированный съемочный процесс начинает рушиться, но фильм продолжает снимать сам себя…

«Надо снимать фильмы о любви» — притчевая драма о разрушающемся мире, в котором главной исцеляющей силой остается любовь. Шестой фильм режиссера и сценариста Романа Михайлова. В главных ролях снялись молодые звезды российского кино Марк Эйдельштейн и Мария Мацель.

Режиссер

Роман Михайлов

В ролях

Марк Эйдельштейн, Мария Мацель, Роман Михайлов, Александра Киселева, Илларион Маров, Чингиз Гараев, Алина Насибуллина

Страна

Россия

Продюсер

Юлия Витязева
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Трейлер

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