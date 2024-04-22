Шторм и звезды: как прошло открытие ММКФ-2024

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Ведущим торжественного вечера стал Сергей Безруков, который начал церемонию с чествования 90-летнего юбилея Юрия Гагарина. Также участников и гостей фестиваля со сцены поприветствовала министр культуры РФ Ольга Любимова: «Жалко, что Москва сегодня встречает такой суровой погодой, но мы обещаем вас в ближайшие дни согреть своим гостеприимством».

Кроме того, Любимова предложила почтить минутой молчания всех погибших и пострадавших во время теракта в «Крокус Сити Холле».

Основной конкурс и «Русские премьеры»

Как отметил президент смотра Никита Михалков, в 2024 году на ММКФ будет показано 240 фильмов из 56 стран. «Такое количество картин и такое количество стран — это само по себе здорово для фестиваля. Московский кинофестиваль проходит турбулентность и после ковида, и после всех обстоятельств, которые случились в мире, и то, что он не теряет интереса к себе и внимания — это очень хорошо», — отметил Михалков.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-48064554&id=456240155&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Жюри основного конкурса в этом году возглавил исландский режиссер, сценарист и продюсер Фридрик Тор Фридрикссон. Вместе с ним выбирать обладателей «Святых Георгиев» будут сценарист из Казахстана Гульнара Сарсенова, российская актриса Елена Лядова, турецкий режиссер Хусейн Карабей, российский кинематографист Игорь Волошин, сербский актер, сценарист и режиссер Радош Баич.

Перед тем, как вручить председателю жюри традиционную цепь с образом Георгия Победоносца, Никита Михалков подчеркнул, что смотреть и судить кино — «адски трудно». «Я не знаю, кому из членов жюри больше повезет. Но мне понравилась русская программа. И это очень важно, что люди, которые живут в нашей стране, пошли смотреть свое кино для того, чтобы себя в нем узнать и себя полюбить», — добавил Михалков.

Другие программы и приз для Миронова

В этом году специального приза за покорение вершин актерского мастерства и верность принципам школы К. С. Станиславского «Верю. Константин Станиславский» удостоился актер, режиссер, продюсер, художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов.

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«Это знаменитое “Верю” состоит из очень маленьких вер: когда-то веры родителей в тебя, что ты можешь, веры в самого себя, что я смогу, веры учителя в тебя, что ведь “можешь же, Женька!” Так говорил наш с Сережей Безруковым учитель Олег Павлович Табаков, у которого, в свою очередь, был учитель Василий Осипович Топорков, замечательный артист и педагог, а у него был учитель Константин Сергеевич Станиславский, так что все правильно», — сказал Миронов, получая награду из рук президента фестиваля.

В рамках конкурса короткометражного кино покажут 19 фильмов из 14 стран, а победителя выберут марокканский режиссер, сценарист, кинокритик Абделила Эль-Джаухари, российская актриса Мария Андреева и американский режиссер и продюсер Макс Вайсберг.

Кроме того, рамках ММКФ-2024 проходит кинофестиваль стран БРИКС, с открытием которого гостей зала поздравила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передав слова главы МИД РФ Сергея Лаврова: «Ваш Кинофестиваль — прекрасная иллюстрация конструктивного диалога и взаимного обогащения культур. Значение такого начинания в нынешних условиях трудно переоценить».

В кинофестивале стран БРИКС представлено семь картин, лучшую из которых определит жюри в составе актрисы Флоренс Масебе (ЮАР), продюсера Йиргашева Тешоме Амаре (Эфиопия), кинокритика Жао Шугуан (Китай), первой женщины-режиссера и сценарист в ОАЭ Найлы аль Хаджа и председателя жюри, российского продюсера, режиссера, сценариста Алексея Пиманова.