Шторм и звезды: как прошло открытие ММКФ-2024

В Москве состоялась церемония открытия 46-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ). По красной дорожке прошлись звезды российского кино и телевидения, среди которых были Ольга Бузова, Милош Бикович, Светлана Немоляева, Юлия Барановская, Екатерина Климова, Евгений Миронов, Агата Муцениеце, Сергей Жуков, Екатерина Гусева, Настасья Самбурская, Валерия Ланская, Лянка Грыу и многие другие.
Ведущим торжественного вечера стал Сергей Безруков, который начал церемонию с чествования 90-летнего юбилея Юрия Гагарина. Также участников и гостей фестиваля со сцены поприветствовала министр культуры РФ Ольга Любимова: «Жалко, что Москва сегодня встречает такой суровой погодой, но мы обещаем вас в ближайшие дни согреть своим гостеприимством».
Кроме того, Любимова предложила почтить минутой молчания всех погибших и пострадавших во время теракта в «Крокус Сити Холле».
Основной конкурс и «Русские премьеры»
Как отметил президент смотра Никита Михалков, в 2024 году на ММКФ будет показано 240 фильмов из 56 стран. «Такое количество картин и такое количество стран — это само по себе здорово для фестиваля. Московский кинофестиваль проходит турбулентность и после ковида, и после всех обстоятельств, которые случились в мире, и то, что он не теряет интереса к себе и внимания — это очень хорошо», — отметил Михалков.
Жюри основного конкурса в этом году возглавил исландский режиссер, сценарист и продюсер Фридрик Тор Фридрикссон. Вместе с ним выбирать обладателей «Святых Георгиев» будут сценарист из Казахстана Гульнара Сарсенова, российская актриса Елена Лядова, турецкий режиссер Хусейн Карабей, российский кинематографист Игорь Волошин, сербский актер, сценарист и режиссер Радош Баич.
Им предстоит отсмотреть 10 картин из 30 стран, включая Россию, которую представляет лента Ивана Соснина «Пришелец». Кроме нее в конкурс вошли картины «21 рубин» Чиприана Меги (Румыния), «Все вскроется» Петера Кеглевича (Австрия), «Выжить в Мо…» Григоре Бекета (Молдавия, Россия, Румыния), «Дыхание холода» Нахида Азизи Седига (Иран), «Лесной царь» Горана Радовановича (Сербия), «Меж псом и волком» Мурата Дюзгюноглу (Турция), «Нирвана» Асифа Ислама (Бангладеш), «Стыд» Мигеля Сальгадо (Мексика) и два фильма из Германии — «Мартин читает коран» режиссера Юрия Сауле и «Шлимазл» Силке Эндерса.
Перед тем, как вручить председателю жюри традиционную цепь с образом Георгия Победоносца, Никита Михалков подчеркнул, что смотреть и судить кино — «адски трудно». «Я не знаю, кому из членов жюри больше повезет. Но мне понравилась русская программа. И это очень важно, что люди, которые живут в нашей стране, пошли смотреть свое кино для того, чтобы себя в нем узнать и себя полюбить», — добавил Михалков.
Программу «Русских премьер» в этом году составляют семь фильмов — «Евгений Телегин» Виктора Тихомирова, «Лгунья» Виктора Трофимова, «Мужчина и женщина» Владимира Котта, «Надо снимать фильмы о любви» Романа Михайлова, «Невада» Анны Тюриной и Матиаса Мусы, «Семь черных бумаг» Анатолия Колиева и «Хуже всех» Александры Кармаевой. Жюри этой программы возглавляет продюсер Александр Акопов, который будет выбирать лучшую работу вместе с режиссером Андрем Зайцевым и актрисой Татьяной Лютаевой.
Другие программы и приз для Миронова
В этом году специального приза за покорение вершин актерского мастерства и верность принципам школы К. С. Станиславского «Верю. Константин Станиславский» удостоился актер, режиссер, продюсер, художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов.
«Это знаменитое “Верю” состоит из очень маленьких вер: когда-то веры родителей в тебя, что ты можешь, веры в самого себя, что я смогу, веры учителя в тебя, что ведь “можешь же, Женька!” Так говорил наш с Сережей Безруковым учитель Олег Павлович Табаков, у которого, в свою очередь, был учитель Василий Осипович Топорков, замечательный артист и педагог, а у него был учитель Константин Сергеевич Станиславский, так что все правильно», — сказал Миронов, получая награду из рук президента фестиваля.
В рамках конкурса короткометражного кино покажут 19 фильмов из 14 стран, а победителя выберут марокканский режиссер, сценарист, кинокритик Абделила Эль-Джаухари, российская актриса Мария Андреева и американский режиссер и продюсер Макс Вайсберг.
Кроме того, рамках ММКФ-2024 проходит кинофестиваль стран БРИКС, с открытием которого гостей зала поздравила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передав слова главы МИД РФ Сергея Лаврова: «Ваш Кинофестиваль — прекрасная иллюстрация конструктивного диалога и взаимного обогащения культур. Значение такого начинания в нынешних условиях трудно переоценить».
В кинофестивале стран БРИКС представлено семь картин, лучшую из которых определит жюри в составе актрисы Флоренс Масебе (ЮАР), продюсера Йиргашева Тешоме Амаре (Эфиопия), кинокритика Жао Шугуан (Китай), первой женщины-режиссера и сценарист в ОАЭ Найлы аль Хаджа и председателя жюри, российского продюсера, режиссера, сценариста Алексея Пиманова.
Напомним, ММКФ-2024 пройдет в Москве с 19 по 26 апреля.