Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
Мужчина и женщина

Мужчина и женщина (2024)

Награды:
2024драмамелодрама

Сюжет фильма «Мужчина и женщина»

:

Семь историй о простых мужчинах и женщинах, оказывающихся в хорошо знакомых всем обстоятельствах и ситуациях. Героев связывают годы, часы, минуты, проведенные за разговорами на кухне, в купе поезда или такси. И воспоминания — ведь настоящие, искренние чувства остаются с нами навсегда. События разворачиваются в моменты странных встреч и грустных расставаний.

«Мужчина и женщина» — мелодраматический альманах, снятый по рассказам режиссера Владимира Котта. Роли в фильме исполнили Павел Деревянко, Ирина Пегова, Степан Девонин, Анна Дерябина, Кирилл Кяро и другие.

Режиссер

Владимир Котт

В ролях

Павел Деревянко, Ирина Пегова, Степан Девонин, Анна Котова, Кирилл Кяро, Светлана Первушина, Дмитрий Куличков, Ольга Медынич, Борис Каморзин, Татьяна Матюхова, Ярослав Головнев, Алиса Клагиш

Страна

Россия
Возрастные ограничения
16 +
Подробнее

Трейлер

Кадры

12
Кадр из Мужчина и женщина
Кадр из Мужчина и женщина
Кадр из Мужчина и женщина
Кадр из Мужчина и женщина
Кадр из Мужчина и женщина
12
фотографий
Читайте также
Деми Мур
61-летняя Деми Мур восхитила поклонников выходом в платье с разрезом
Чайка
Вера Кинчева снялась в откровенной драме с режиссером Быковым
Никита Михалков и Евгений Стеблов в фильме «Я шагаю по Москве», 1962 год
Звезда «Я шагаю по Москве» высказался о ремейке культового фильма
Роберт Паттинсон
Роберт Паттинсон впервые после рождения ребенка вышел в свет
Никита Михалков
Никита Михалков заявил о смерти «Оскара» и зарубежного кинематографа
Никита Михалков
Никита Михалков высказался о возможности снять фильм о СВО
Френсис Форд Коппола
«Мегалополис» Копполы покажут в Каннах. Режиссер работал над фильмом 40 лет
Леонид Гайдай
Названа сцена из фильма Гайдая, которая возмутила зрителей на Западе
«Бриджит Джонс 3», 2016 год
Раскрыта дата выхода четвертой части фильма о Бриджит Джонс
Кадр из фильма «Задира»
Фильм на вечер: озорное инди-кино об отношениях отца и дочери
Иван Охлобыстин
Стало известно о многомиллионных долгах киностудии Охлобыстина
Кадр из фильма «Встретимся вчера»
Тарасова и Ткаченко играют мужа и жену на грани развода: фото со съемок
Никита Кологривый
Евгений Князев поддержал слова Кологривого об актерском образовании
Вин Дизель и Дуэйн Джонсон в фильме «Форсаж 5»
Джон Сина объяснил вражду между Вином Дизелем и Дуэйном Джонсоном
Гарик Харламов
Гарик Харламов озвучил Кевина Спейси в новом фильме
Брюса Уиллиса выгнали из магазина за отказ надеть маску
Брюса Уиллиса впервые за долгое время заметили на прогулке
Моника Беллуччи
59-летняя Моника Беллуччи показала фигуру в комбинезоне с вырезом
Индийский киноконцерн снимет фильм в Москве
Федор Бондарчук и Анна Михалкова
Бондарчук, Михалкова, Куценко на церемонии вручения кинопремии
Агата Муцениеце и Иван Чуйков (фото: соцсети)
Муцениеце воссоздала сцену из фильма «Мистер и миссис Смит»
Александр Сокуров на кинофестивале в Венеции
Сокуров обвинил в плагиате режиссера нового фильма с Ургантом
Джокер: Безумие на двоих
Трейлер дня: безумные и влюбленные Феникс и Леди Гага в продолжении «Джокера»
Зендая (фото: соцсети)
Зендая снялась в свадебном платье
Натали Портман
Натали Портман снялась для модного бренда в элегантном образе
Кадр из фильма «Роман служанки»
Фильм на вечер: чувственная британская драма о любви и предназначении
Кадр из фильма «Невероятное паломничество Гарольда Фрая»
Трейлер дня: пенсионер пешком пересекает Англию ради чуда
Селена Гомес
Селену Гомес сравнили с Долорес Амбридж из «Гарри Поттера»
Роберт Дауни-мл. (фото: Esquire)
Роберт Дауни-мл. устроил фотосессию в деревне
Блейк Лайвли
Блейк Лайвли заметили в Италии на съемках продолжения популярного фильма
Марго Робби
Марго Робби заметили на съемках с новым цветом волос
Все новости
Новые трейлеры
vktrailer-220787057_456356702
Мужчина и женщина
Трейлер
Кадр из фильма «Новый год в Березовке»
Новый год в Березовке
Тизер-трейлер
Кадр из сериала «Горький 53»
Горький 53
Трейлер
Кадр из фильма «Тур с Иванушками»
Тур с Иванушками
Трейлер
vktrailer-220787057_456356692
Чайка
Трейлер
Кадр из сериала «Калимба»
Калимба
Тизер
Кадр из фильма «Джокер: Безумие на двоих»
Джокер: Безумие на двоих
Тизер-трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Полет на Луну»
Полет на Луну
Трейлер (англ.)
Рекомендуем посмотреть
«Кино Mail.ru» представляет вашему вниманию информацию о фильме Мужчина и женщина (2024): актеры, список похожих фильмов, возможность оставить отзыв к фильму Мужчина и женщина. Также вы можете посмотреть трейлер к фильму Мужчина и женщина, получить информацию об авторе сценария и режиссере фильма.
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь