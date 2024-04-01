Мужчина и женщина (2024)

Семь историй о простых мужчинах и женщинах, оказывающихся в хорошо знакомых всем обстоятельствах и ситуациях. Героев связывают годы, часы, минуты, проведенные за разговорами на кухне, в купе поезда или такси. И воспоминания — ведь настоящие, искренние чувства остаются с нами навсегда. События разворачиваются в моменты странных встреч и грустных расставаний.

«Мужчина и женщина» — мелодраматический альманах, снятый по рассказам режиссера Владимира Котта. Роли в фильме исполнили Павел Деревянко, Ирина Пегова, Степан Девонин, Анна Дерябина, Кирилл Кяро и другие.