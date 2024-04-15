Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
15 апреля 2024, новость

Фильм «Летучий корабль» вновь возглавил кинопрокат в России и СНГ за выходные

На втором месте британо-американский боевик «Падение империи»
Кадр из фильма «Летучий корабль»
Кадр из фильма «Летучий корабль»

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Картина «Летучий корабль» режиссера Ильи Учителя вновь стала лидером проката в РФ и странах СНГ, собрав 93,1 млн рублей за минувшие выходные. Об этом свидетельствуют данные портала Kinobusiness за период с 11 по 14 апреля.

«Летучий корабль» Ильи Учителя — игровой ремейк одноименного мультфильма, созданного Гарри Бардиным в 1979 году по мотивам русской народной сказки. В картине сыграли Александр Метелкин и Ксения Трейстер в ролях Ивана и царевны Забавы, а Леонид Ярмольник исполнил роль Царя.

Также в фильме приняли участие Федор Добронравов и Анна Уколова. Певица и актриса Полина Гагарина воплотила образ ведьмы Леди Джейн, специально созданный для киноэкранизации, а Сергей Гармаш сыграл Водяного.

Вторую строчку рейтинга занял британо-американский боевик «Падение империи» режиссера Алекса Гарленда, собравший 55,6 млн рублей. Фильм-антиутопия рассказывает о гражданской войне, которая происходит на территории США в альтернативном будущем. В центре истории находится группа из трех журналистов, которым предстоит доехать до Вашингтона и взять интервью у последнего президента Соединенных Штатов.

Роли в картине исполнили Джесси Племонс, Ник Офферман, Кирстен Данст, Кейли Спейни и другие.

На третьем месте — фильм «Артур, ты король» режиссера Саймона Селлана Джоунса, собравший 21,5 млн рублей. В основе сюжета картины — книга шведского гонщика Микаэля Линднорда «Артур — пес, который пересек джунгли, чтобы найти дом». Главную роль в фильме исполнил Марк Уолберг.

Фильм «Годзилла и Конг: Новая империя» Адама Вингарда, просмотр которого недоступен в кинотеатрах России и Белоруссии, занял третье место в рейтинге кинопроката в странах СНГ, собрав 26,6 млн рублей.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Летучий корабль
Илья Учитель
Илья Учитель
Новые трейлеры
Кадр из сериала «Дядя Леша»
Дядя Леша
Тизер-трейлер
Кадр из фильма «Девушка и море»
Девушка и море
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Воображаемые друзья»
Воображаемые друзья
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Не говори никому»
Не говори никому
Трейлер (англ.)
Кадр из сериала «Темная материя»
Темная материя
Трейлер (англ.)
Кадр из сериала «Бриджертоны» (3 сезон)
Бриджертоны
Трейлер (3 сезон, англ.)
vktrailer-220787057_456356702
Мужчина и женщина
Трейлер
Кадр из фильма «Новый год в Березовке»
Новый год в Березовке
Тизер-трейлер
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь