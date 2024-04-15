Фильм «Летучий корабль» вновь возглавил кинопрокат в России и СНГ за выходные

Кадр из фильма «Летучий корабль»

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Картина «Летучий корабль» режиссера Ильи Учителя вновь стала лидером проката в РФ и странах СНГ, собрав 93,1 млн рублей за минувшие выходные. Об этом свидетельствуют данные портала Kinobusiness за период с 11 по 14 апреля.

«Летучий корабль» Ильи Учителя — игровой ремейк одноименного мультфильма, созданного Гарри Бардиным в 1979 году по мотивам русской народной сказки. В картине сыграли Александр Метелкин и Ксения Трейстер в ролях Ивана и царевны Забавы, а Леонид Ярмольник исполнил роль Царя.

Также в фильме приняли участие Федор Добронравов и Анна Уколова. Певица и актриса Полина Гагарина воплотила образ ведьмы Леди Джейн, специально созданный для киноэкранизации, а Сергей Гармаш сыграл Водяного.

Вторую строчку рейтинга занял британо-американский боевик «Падение империи» режиссера Алекса Гарленда, собравший 55,6 млн рублей. Фильм-антиутопия рассказывает о гражданской войне, которая происходит на территории США в альтернативном будущем. В центре истории находится группа из трех журналистов, которым предстоит доехать до Вашингтона и взять интервью у последнего президента Соединенных Штатов.

Роли в картине исполнили Джесси Племонс, Ник Офферман, Кирстен Данст, Кейли Спейни и другие.

На третьем месте — фильм «Артур, ты король» режиссера Саймона Селлана Джоунса, собравший 21,5 млн рублей. В основе сюжета картины — книга шведского гонщика Микаэля Линднорда «Артур — пес, который пересек джунгли, чтобы найти дом». Главную роль в фильме исполнил Марк Уолберг.