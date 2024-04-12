Трейлер второго «Джокера» с Леди Гагой побил рекорд «Барби»

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456356682&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Отмечается, что число просмотров первого трейлера сиквела «Джокера» и количество постов о нем в социальных сетях превзошли показатели первого трейлера фильма «Барби» режиссера Греты Гервиг. В частности, в соцсети X (заблокирован на территории России) часто стали употреблять более десяти хештегов по теме картины.

Эксперты считают это хорошим знаком, так как «Барби» заработал в мировом прокате более $1,4 млрд, стал самым кассовым фильмом Warner Bros. и самым кассовым релизом 2023 года. Сборы первого «Джокера» в 2019 году превысили $1 млрд. Студия ожидает от сиквела еще большую сумму, учитывая первоначальный интерес к фильму с участием Феникса и наличие суперзвезды Леди Гаги в актерском составе.

Напомним, что первый «Джокер» получил 11 номинаций на «Оскар», а Хоакин Феникс получил награду за лучшую мужскую роль.