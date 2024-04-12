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12 апреля 2024, новость

Трейлер второго «Джокера» с Леди Гагой побил рекорд «Барби»

Видео собрало 167 млн просмотров за 24 часа
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Трейлер фильма «Джокер: Безумие на двоих» c Хоакином ФениксомГладиатор», «Она») и Леди Гагой («Звезда родилась», «Дом Gucci») в главных ролях собрал 167 млн просмотров за 24 часа с момента выхода и стал самым популярным анонсом студии Warner Bros. за последние несколько лет. Об этом пишет Variety.

Отмечается, что число просмотров первого трейлера сиквела «Джокера» и количество постов о нем в социальных сетях превзошли показатели первого трейлера фильма «Барби» режиссера Греты Гервиг. В частности, в соцсети X (заблокирован на территории России) часто стали употреблять более десяти хештегов по теме картины. 

Эксперты считают это хорошим знаком, так как «Барби» заработал в мировом прокате более $1,4 млрд, стал самым кассовым фильмом Warner Bros. и самым кассовым релизом 2023 года. Сборы первого «Джокера» в 2019 году превысили $1 млрд. Студия ожидает от сиквела еще большую сумму, учитывая первоначальный интерес к фильму с участием Феникса и наличие суперзвезды Леди Гаги в актерском составе.

Премьера фильма «Джокер: Безумие на двоих» состоится 4 октября этого года. Лента Тодда Филлипса расскажет историю знакомства заключенного психиатрической лечебницы Артура Флека (известного как Джокер, это главный антагонист истории про Бэтмена) и психолога Харли Квинн. Также в проекте задействованы Зази БитцДэдпул 2», «Быстрее пули»), Кэтрин КинерБыть Джоном Малковичем»), Брендан ГлисонЗалечь на дно в Брюгге», «Банши Инишерина») и другие.

Напомним, что первый «Джокер» получил 11 номинаций на «Оскар», а Хоакин Феникс получил награду за лучшую мужскую роль.

Ранее тизер «Дэдпула 3» побил рекорд среди всех трейлеров по просмотрам за первые сутки: за 24 часа на всех площадках его посмотрели 365 млн раз. Продолжение серии фильмов о болтливом наемнике выйдет в прокат 26 июля. Райан Рейнольдс вернется к роли Дэдпула, а Хью Джекман — Росомахи.

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