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Джокер: Безумие на двоих

Джокер: Безумие на двоих (2024)

Joker: Folie à Deux

Джокер: Безумие на двоих
2024драмабоевиккриминалмузыкальный

Сюжет фильма «Джокер: Безумие на двоих»

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Джокер и Харли Квинн предаются двойному безумию в продолжении альтернативной истории главного злодея DC. Артур Флек — психически нестабильный нигилист с криминальным прошлым, помещенный в Аркхем — лечебницу для душевнобольных преступников. Здесь он знакомится с женщиной, которая, кажется, единственная, кто его понимает. И она сделает все, чтобы Джокер вновь вырвался на волю.

«Джокер: Безумие на двоих» (2024) — музыкальный психологический триллер режиссера Тодда Филлипса. Главные роли в фильме сыграли Хоакин Феникс и Леди Гага.

Режиссер

Тодд Филлипс

В ролях

Хоакин Феникс, Леди Гага, Брендан Глисон, Кэтрин Кинер, Джейкоб Лофленд, Гарри Лоути, Зази Битц, Гэттлин Гриффит, Джордж Кэрролл, Трой Меткалф, Майк Хьюстон

Страна

США

Премьера

4 октября (Мир)
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Трейлер

Кадры

9
Кадр из Джокер: Безумие на двоих
Кадр из Джокер: Безумие на двоих
Кадр из Джокер: Безумие на двоих
Кадр из Джокер: Безумие на двоих
Кадр из Джокер: Безумие на двоих
9
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«Кино Mail.ru» представляет вашему вниманию информацию о фильме Джокер: Безумие на двоих (Joker: Folie à Deux, 2024): актеры, список похожих фильмов, возможность оставить отзыв к фильму Джокер: Безумие на двоих. Также вы можете посмотреть трейлер к фильму Джокер: Безумие на двоих, получить информацию об авторе сценария и режиссере фильма.
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