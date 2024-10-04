Джокер и Харли Квинн предаются двойному безумию в продолжении альтернативной истории главного злодея DC. Артур Флек — психически нестабильный нигилист с криминальным прошлым, помещенный в Аркхем — лечебницу для душевнобольных преступников. Здесь он знакомится с женщиной, которая, кажется, единственная, кто его понимает. И она сделает все, чтобы Джокер вновь вырвался на волю.

«Джокер: Безумие на двоих» (2024) — музыкальный психологический триллер режиссера Тодда Филлипса. Главные роли в фильме сыграли Хоакин Феникс и Леди Гага.