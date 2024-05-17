Внешний мир все глубже погружается во тьму. Единственным безопасным местом для матери и ее сыновей-близнецов остается только их дом. Чтобы выжить, им необходимо всегда оставаться на связи, буквально привязав себя к дому веревками, и никогда не отпускать. Но однажды один из мальчиков начинает сомневаться в том, что зло снаружи реально. Семейные узы оказываются под угрозой, семье предстоит ужасающая борьба за выживание.

«Никогда не отпускай» (2024) — хоррор-триллер режиссера Александра Ажа с Холли Берри в главной роли.