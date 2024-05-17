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Никогда не отпускай

Никогда не отпускай (2024)

Never Let Go

2024триллеружасы

Сюжет фильма «Никогда не отпускай»

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Внешний мир все глубже погружается во тьму. Единственным безопасным местом для матери и ее сыновей-близнецов остается только их дом. Чтобы выжить, им необходимо всегда оставаться на связи, буквально привязав себя к дому веревками, и никогда не отпускать. Но однажды один из мальчиков начинает сомневаться в том, что зло снаружи реально. Семейные узы оказываются под угрозой, семье предстоит ужасающая борьба за выживание.

«Никогда не отпускай» (2024) — хоррор-триллер режиссера Александра Ажа с Холли Берри в главной роли.

Режиссер

Александр Ажа

В ролях

Холли Берри, Энтони Б. Дженкинс, Перси Даггс IV, Кристин Парк, Мэтт Андерсон, Стефани Лавин, Мила Морган, Каденс Комптон

Страна

США

Премьера

27 сентября (Мир)
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Трейлер

Кадры

2
Кадр из Никогда не отпускай
Кадр из Никогда не отпускай
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