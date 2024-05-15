Прилетев в Нью-Йорк, молодая женщина садится в такси и едет домой из аэропорта. В машине она знакомится с разговорчивым водителем Кларком. Их диалог неожиданно начинает затрагивать не только глобальные, но и личные темы — отношения: текущие и давно прошедшие. Такая необычная беседа двух случайных незнакомцев обо всем на свете меняет жизни обоих героев, заставляя посмотреть на все под другим углом.

«Папуля» (2023) — американский драматический фильм с Шоном Пенном и Дакотой Джонсон в главных ролях.