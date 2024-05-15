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Папуля

Папуля (2023)

Daddio

IMDb6.5
20231 ч. 41 мин.драма

Сюжет фильма «Папуля»

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Прилетев в Нью-Йорк, молодая женщина садится в такси и едет домой из аэропорта. В машине она знакомится с разговорчивым водителем Кларком. Их диалог неожиданно начинает затрагивать не только глобальные, но и личные темы — отношения: текущие и давно прошедшие. Такая необычная беседа двух случайных незнакомцев обо всем на свете меняет жизни обоих героев, заставляя посмотреть на все под другим углом.

«Папуля» (2023) — американский драматический фильм с Шоном Пенном и Дакотой Джонсон в главных ролях.

Режиссер

Кристи Холл

В ролях

Дакота Джонсон, Шон Пенн, Маркос Антонио Гонсалес, Шеннон Гэннон

Страна

США
Возрастные ограничения
18 +
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Трейлеры

2

Кадры

2
Кадр из Папуля
Кадр из Папуля

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