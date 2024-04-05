Жена Александра Петрова показала себя в чувственном образе

Напомним, Александр Петров и Виктория Антонова поженились в сентябре прошлого года, а спустя несколько месяцев устроили пышное торжество. Актер признавался, что познакомился с девушкой на улице и уже через несколько свиданий понял, что хочет прожить с ней всю жизнь.