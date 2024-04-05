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5 апреля 2024, новость

Жена Александра Петрова показала себя в чувственном образе

Виктория Антонова поделилась новыми романтическими снимками

Виктория Антонова, жена Александра Петрова, опубликовала в личном блоге серию новых снимков. Для фотосессии 22-летняя девушка выбрала длинное белое платье, расшитое пайетками, с глубоким декольте. Наряд подчеркнул стройную фигуру Антоновой.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Руками кудесницы», — лаконично подписала кадры супруга Петрова.

Поклонники назвали ее хрупкой и нежной красавицей и отметили, что звезде франшизы «Лед» повезло с женой.

Напомним, Александр Петров и Виктория Антонова поженились в сентябре прошлого года, а спустя несколько месяцев устроили пышное торжество. Актер признавался, что познакомился с девушкой на улице и уже через несколько свиданий понял, что хочет прожить с ней всю жизнь.

Ранее актер вместе с возлюбленной поддержали тренд в соцсетях и сняли на видео историю своего знакомства.

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