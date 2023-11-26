Александр Петров с размахом сыграл свадьбу с Викторией Антоновой

Александр Петров и Виктория Антонова, фото: соцсети

Актер Александр Петров сыграл 25 ноября свадьбу с Викторией Антоновой. Об этом сообщает kp.ru.

Торжество состоялось в банкетном зале в Подмосковье «La'Pino Hall». Молодожены потратили на празднество от 15 до 25 млн рублей, отмечает издание. Всего свадьбу Петровых посетили 250 человек, в числе которых был Филипп Киркоров. Организатором был Андрей Фомин, который проводил торжество актрисы Паулины Андреевой и Федора Бондарчука.

Издание добавляет, что во время своей клятвы Петров поднялся на сцену, скинув с себя пиджак и распахнув рубашку. Он прочитал жене брачный обет, написанный от руки на листе бумаги.

15 сентября 2023 года Александр Петров сообщил о своей женитьбе и показал видео из ЗАГСа. Позже стало известно, что избранница артиста Виктория (в девичестве — Антонова) работает в Центре развития национальной культуры им. императрицы Александры Федоровны (ЦРНК).