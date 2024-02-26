Александр Петров показал, как познакомился с женой

Александра Петров поделился романтическим видео со своей женой Викторией Антоновой. Супруги повторили популярный тренд, который показывает, как пары познакомились. На ролике Петров случайно столкнулся с Антоновой на улице, и они сразу же влюбились друг в друга.

К слову, Петров признавался, что случайно познакомился с женой на улице и спустя несколько встреч понял, что хочет прожить с ней всю жизнь. В сентябре прошлого года пара расписалась, а спустя два месяца сыграла роскошную свадьбу.