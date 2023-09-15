Александр Петров женился

Александр Петров удивил поклонников неожиданной новостью о своей женитьбе: 10 сентября он расписался в ЗАГСе Барвихи со своей возлюбленной Викторией, которая младше него на 12 лет. 34-летний актер рассказал, что они случайно познакомились на улице и после нескольких встреч решили стать мужем и женой.

«Просто сидели, говорили и поехали в ЗАГС. Когда она — понимаешь в секунду. <...> Она — лучшее что со мной было и будет. Это чудо. Это мечта», — написал в соцсетях звезда сериала «Полицейский с Рублевки».

<div id="vk_post_-48064554_29152"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?169"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-48064554_29152", -48064554, 29152, 'kCcFW5aM92jF-mlyO6aU_GXJBwQ'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

Он добавил, что Виктория никак не связана с киноиндустрией, поэтому не привыкла к публичности. Петров отметил, что он очень счастлив и влюблен.

Напомним, с 2019 года Александр Петров встречался с актрисой Стасей Милославской, с которой познакомился на съемах фильма «Стрельцов». Актеры не раз говорили о создании семьи, и многие думали, что в скором времени они поженятся. Петров и Милославская не сообщали о своем расставании, поэтому новость о женитьбе актера на другой девушке стала для поклонников большой неожиданностью.