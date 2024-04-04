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4 апреля 2024, новость

Елизавета Моряк сравнила себя с Кейт Миддлтон

Актриса поинтересовалась у поклонников, на кого из актрис она похожа

Елизавета Моряк опубликовала в сети свое новое фото. На кадре звезда фильма «Онегин» запечатлена в зеленом пиджаке и белоснежной рубашке. Образ дополнили макияж с акцентом на глазах и губах, а также прическа с локонами.

Во время загрузки произошла ошибка.

Моряк призналась, что на этом фото похожа на некоторых знаменитых женщин, в том числе и на Кейт Миддлтон, супругу принца Уильяма.

«На кого из актрис я похожа? После этой фотографии я увидела в себе, например, Кейт Миддлтон, немного Орнеллы Мути и Елизаветы Боярской!» — отметила актриса.

Некоторые подписчики действительно увидели сходство с Боярской, а также с Юлией Снигирь. Другие же отметили, что она похожа на саму себя, и призвали не сравнивать себя ни с кем.

Напомним, Елизавета Моряк — российская актриса, которую зрители знают по таким проектам, как «Артек. Большое путешествие», «Сны», «Стриптизеры» и другим.

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