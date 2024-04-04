Елизавета Моряк сравнила себя с Кейт Миддлтон

Елизавета Моряк опубликовала в сети свое новое фото. На кадре звезда фильма «Онегин» запечатлена в зеленом пиджаке и белоснежной рубашке. Образ дополнили макияж с акцентом на глазах и губах, а также прическа с локонами.

<div id="vk_post_-48064554_45163"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?170"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-48064554_45163", -48064554, 45163, 'EirOzZLxCFSaRmNuqsGlYNKnkdM'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

Моряк призналась, что на этом фото похожа на некоторых знаменитых женщин, в том числе и на Кейт Миддлтон, супругу принца Уильяма.

«На кого из актрис я похожа? После этой фотографии я увидела в себе, например, Кейт Миддлтон, немного Орнеллы Мути и Елизаветы Боярской!» — отметила актриса.

Некоторые подписчики действительно увидели сходство с Боярской, а также с Юлией Снигирь. Другие же отметили, что она похожа на саму себя, и призвали не сравнивать себя ни с кем.