Александр Олешко пожаловался на решение отменить спектакль с Ширвиндтом

Актер и телеведущий Александр Олешко в своей соцсети признался, что просил не отменять показ спектакля «Где мы?», в котором он играл вместе с ушедшим Александром Ширвиндтом.
По словам артиста, ему бы хотелось, чтобы на запланированном на 3 апреля спектакле появились костюмеры, режиссеры и другие авторы спектакля, которые обычно остаются за кулисами. Олешко представлял, как они расскажут смешные истории с репетиций, историю создания спектакля, а также многие другие неизвестные зрителям вещи.
Актер также призывал руководство Театра Сатиры вывесить на сцену сценические костюмы Ширвиндта, однако администрация учреждения инициативу не поддержала и решила отменить спектакль.
«Это был бы вечер прощания со спектаклем, в котором он блистал. Со спектаклем, который подарил много радости зрителям в зале, который подарил дополнительные годы жизни Ширвиндту. Это мог быть удивительный и прекрасный акт единения людей», — написал Олешко.
Александра Ширвиндта не стало 15 марта, ему было 89 лет. Он известен ролями в таких картинах, как «Ирония судьбы, или С легким паром!», «12 стульев», «Небесные ласточки», «Трое в лодке, не считая собаки», «Миллион в брачной корзине». В 2000 году Александр Анатольевич стал руководителем Театра сатиры и ушел с этого поста в 2021-м.