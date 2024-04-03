Александр Олешко пожаловался на решение отменить спектакль с Ширвиндтом

Александр Олешко

Актер и телеведущий Александр Олешко в своей соцсети признался, что просил не отменять показ спектакля «Где мы?», в котором он играл вместе с ушедшим Александром Ширвиндтом.

По словам артиста, ему бы хотелось, чтобы на запланированном на 3 апреля спектакле появились костюмеры, режиссеры и другие авторы спектакля, которые обычно остаются за кулисами. Олешко представлял, как они расскажут смешные истории с репетиций, историю создания спектакля, а также многие другие неизвестные зрителям вещи.

Актер также призывал руководство Театра Сатиры вывесить на сцену сценические костюмы Ширвиндта, однако администрация учреждения инициативу не поддержала и решила отменить спектакль.