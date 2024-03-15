Умер народный артист РФ Александр Ширвиндт

Народный артист РФ, президент Театра сатиры Александр Ширвиндт умер в больнице на 90-м году жизни. Об этом 15 марта сообщает ТАСС со ссылкой на художественного руководителя театра Сергея Газарова.
«Мне позвонил Миша, сын Александра Анатольевича, он умер в больнице полчаса назад», — сообщил агентству Газаров.
Александр Ширвиндт родился в Москве в 1934 году. В 1956-м с отличием окончил Театральное училище им. Б. В. Щукина и был принят в труппу Театра-студии киноактера. В том же году сыграл свою первую роль в фильме «Она вас любит».
В марте 1970-го начал работать в Московском академическом театре сатиры, в 2000 году был назначен его художественным руководителем. В октябре 2021-го Ширвиндт стал президентом Театра сатиры, на посту художественного руководителя театра его заменил Газаров.