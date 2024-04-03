Трейлер дня: Николас Кейдж спасает семью от загадочных монстров

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456356622&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Появился дублированный трейлер хоррора «Судная ночь в Аркадии», где герой Николаса Кейджа выживает в мире, населенном загадочными монстрами.

Действие фильма происходит на разрушеной и опустошенной Земле. После катастрофы планету населили безобразные монстры, а людей осталось совсем немного. Среди выживших — Пол (Кейдж) и его сыновья-близнецы Джозеф (Джейден Мартелл) и Томас (Максуэлл Дженкинс). Малочисленная, но дружная семья живет в фермерском доме и скрывается от хищных чудовищ, появляющихся по ночам.

Каждый вечер Пол проверяет систему безопасности и строго следит за тем, чтобы дети оказались дома до темноты. Но однажды Том не успевает вернуться. Тогда отец, рискуя жизнью, отправляется на его поиски.

Режиссером картины стал Бенжамин Брюэр, который работал с Кейджем над «Доверием».