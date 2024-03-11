Земля пережила конец света, уничтоживший почти всех людей. Пол и его сыновья-близнецы Джозеф и Томас — одни из немногих выживших, скрывшихся в отдаленном фермерском доме. Однако их жизнь все еще далека от спокойной: с каждым заходом солнца улицы наполняются таинственными и жестокими силами зла. Скрываясь от них за стенами своей безопасной фермы, семья все еще живет в постоянном страхе. Однажды Томас покидает дом, но не успевает вернуться до темноты, и Полу приходится покинуть убежище, чтобы отыскать сына. Столкнувшись с серьезной опасностью, мужчине и его семье придется осуществить отчаянный план ради собственного выживания.

«Судная ночь в Аркадии» (2024) — триллер-боевик режиссера Бенжамина Брюэра. Главные роли в фильме сыграли Николас Кейдж, Джейден Мартелл и Максуэлл Дженкинс. Премьера ленты состоялась на фестивале South by Southwest.