Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
Судная ночь в Аркадии

Судная ночь в Аркадии (2024)

Arcadian

IMDb7.5
20241 ч. 32 мин.триллербоевикужасы

Сюжет фильма «Судная ночь в Аркадии»

:

Земля пережила конец света, уничтоживший почти всех людей. Пол и его сыновья-близнецы Джозеф и Томас — одни из немногих выживших, скрывшихся в отдаленном фермерском доме. Однако их жизнь все еще далека от спокойной: с каждым заходом солнца улицы наполняются таинственными и жестокими силами зла. Скрываясь от них за стенами своей безопасной фермы, семья все еще живет в постоянном страхе. Однажды Томас покидает дом, но не успевает вернуться до темноты, и Полу приходится покинуть убежище, чтобы отыскать сына. Столкнувшись с серьезной опасностью, мужчине и его семье придется осуществить отчаянный план ради собственного выживания.

«Судная ночь в Аркадии» (2024) — триллер-боевик режиссера Бенжамина Брюэра. Главные роли в фильме сыграли Николас Кейдж, Джейден Мартелл и Максуэлл Дженкинс. Премьера ленты состоялась на фестивале South by Southwest.

Режиссер

Бенжамин Брюэр

В ролях

Николас Кейдж, Сэди Соверол, Джейден Мартелл, Максуэлл Дженкинс, Джо Диксон, Саманта Кохлан, Дэйр МакМахон, Джоэль Гильман

Страна

США, Ирландия, Канада
Возрастные ограничения
18 +
Подробнее

Трейлеры

2

Кадры

16
Кадр из Судная ночь в Аркадии
Кадр из Судная ночь в Аркадии
Кадр из Судная ночь в Аркадии
Кадр из Судная ночь в Аркадии
Кадр из Судная ночь в Аркадии
16
фотографий
Читайте также
Министерство неджентльменских дел
Что смотреть в кино: 20 фильмов-новинок апреля
Дуэйн Джонсон
Шампунь от лысого Дуэйна Джонсона развеселил фанатов
Шакира
Шакира высказалась о фильме «Барби»
Александр Ширвиндт
В Театре Сатиры не смогли найти замену Ширвиндту
ММКФ 2023
В основной конкурс 46-го ММКФ вошли фильмы из Германии, Австрии, Ирана и Румынии
Марат Башаров
Башаров предложил Кологривому бесплатно поработать уборщиком
Зендая
Зендаю назвали в числе претенденток на роль девушки Бонда
Екатерина Варнава
Екатерина Варнава сыграет Марлен Дитрих в новом спектакле
Кадр из фильма «Мастер и Маргарита»
В музее Булгакова ищут лучшего кота Бегемота
Виктор Добронравов
Виктор Добронравов высказался о конкуренции с братом
Кадр из фильма «Я иду играть»
В США удостоили четырех наград российский триллер «Я иду играть»
Серхио Ольхович, фото: посольство РФ в Мексике в Telegram
Мексиканский режиссер получил гражданство России
Юрий Яковлев
Дочь Юрия Яковлева категорически против создания дипфейков ее отца
Кадр из фильма «Прошлые жизни»
Фильм на вечер: нежная драма о чувстве, пронесенном сквозь года
Марат Башаров
Башаров заявил о необходимости наказать звезду «Слова пацана» за дебош
Ольга Любимова
Любимова ожидает рекордные сборы в российском кинопрокате в 2024 году
Сергей Гармаш
Народный артист Сергей Гармаш не выступит в Челябинске из-за болезни
Ребел Уилсон
Популярная актриса заявила о ненависти со стороны Адель
Лео с бокалом, рыдающий Макконахи: главные мемы из фильмов и откуда они взялись
Брюс Уиллис
Жена Брюса Уиллиса показала их повзрослевшую дочь
Ждун
Трейлер дня: звезды в комедии про спасение Ждуна, упавшего на Землю
Мэрилин Монро в фильме «Джентльмены предпочитают блондинок»
На аукционе за 325 тыс. долларов продано розовое платье Мэрилин Монро
Эмма Стоун
New York Post назвал самую стильную знаменитость 2024 года
Кадр из фильма «Летучий корабль»
Фильм «Летучий корабль» вновь возглавил кинопрокат за выходные
Кадр из фильма «Джокер: Безумие на двоих»
Стала известна дата премьеры трейлера продолжения «Джокера»
Деми Мур
61-летняя Деми Мур показала видео в откровенном наряде
Дева и дракон
Что смотрят в мире кроме «Дюны 2»: топ-8 крупных киноновинок
Кристина Асмус
Кристина Асмус поздравила отца с днем рождения
Роман Мадянов
Звезда сериала «Солдаты» ответил на сообщения о раке
Кадр из фильма «Берегись автомобиля»
Режиссер рассказала, какую правду о себе скрывал Иннокентий Смоктуновский
Ненормальный
Светлое кино: зачем смотреть драму об отцовской любви с Александром Яценко
Все новости
Здесь пока нет рецензий и отзывов к фильму «Судная ночь в Аркадии», хотите написать?
Новые трейлеры
Кадр из фильма «Асфальтовые джунгли»
Асфальтовые джунгли
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Судная ночь в Аркадии»
Судная ночь в Аркадии
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Майор Гром: Игра»
Майор Гром: Игра
Трейлер №2
vktrailer-220787057_456356614
Лунтик. Возвращение домой
Тизер-трейлер
Кадр из фильма «Ворон»
Ворон
Дублированный трейлер
Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон
Отрывок из 2 сезона (англ.)
Кадр из фильма «Королевство планеты обезьян»
Планета обезьян: Новое царство
Трейлер №2 (англ.)
Кадр из сериала «Тень Чикатило»
Тень Чикатило
Трейлер
Рекомендуем посмотреть
«Кино Mail.ru» представляет вашему вниманию информацию о фильме Судная ночь в Аркадии (Arcadian, 2024): актеры, список похожих фильмов, возможность оставить отзыв к фильму Судная ночь в Аркадии. Также вы можете посмотреть трейлер к фильму Судная ночь в Аркадии, получить информацию об авторе сценария и режиссере фильма.
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь