Киллиан Мерфи вернется к роли Томаса Шелби в фильме по «Острым козырькам»

Киллиан Мерфи в сериале «Острые козырьки»

Киллиан Мерфи вновь сыграет главу семьи Шелби Томаса в полнометражном фильме по мотивам сериала «Острые козырьки». Об этом рассказал сценарист шоу Стивен Найт в интервью изданию Birmingham World.

Он отметил, что новоиспеченный обладатель премии «Оскар» за лучшую мужскую роль в драме «Оппенгеймер» «определенно» появится в новом фильме. А также добавил, что съемки фильма (название пока не сообщается) стартуют в сентябре этого года.

«Это абсолютно заслуженно. Он великолепный актер, но при этом прекрасный человек. Во время съемок он всегда берет на себя инициативу. Он заслужил все награды, которые получает», — сказал он в разговоре с корреспондентом Birmingham World.

Ранее в январе Найт уже говорил о работе над полнометражным фильмом по «Острым козырькам». Тогда изданию Radio Times он сообщил о почти полной готовности сценария и необходимости внести последние штрихи. Однако не смог подтвердить, вернется ли Мерфи к главной роли лидера бирмингемской банды Томаса Шелби.

Ирландский актер в феврале подтвердил изданию The Guardian, что хотел бы сняться в фильме, если проекту «есть что рассказать». «Если вы хотите посмотреть на 50-летнего Томаса Шелби, давайте сделаем это», — добавил Мерфи.

Сюжет сериала «Острые козырьки» разворачивается в Великобритании, переживающей последствия Первой мировой войны. В центре истории — войны преступных кланов Бирмингема в 1920-х годах, одним из которых является банда «Острые козырьки». Проект выходил с 2013 года и завершился в апреле 2022-го, всего было шесть сезонов.