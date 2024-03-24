Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
24 марта 2024, новость

Киллиан Мерфи вернется к роли Томаса Шелби в фильме по «Острым козырькам»

Съемки картины стартуют в сентябре
Кадр из сериала «Острые козырьки»
Киллиан Мерфи в сериале «Острые козырьки»

Киллиан Мерфи вновь сыграет главу семьи Шелби Томаса в полнометражном фильме по мотивам сериала «Острые козырьки». Об этом рассказал сценарист шоу Стивен Найт в интервью изданию Birmingham World.

Он отметил, что новоиспеченный обладатель премии «Оскар» за лучшую мужскую роль в драме «Оппенгеймер» «определенно» появится в новом фильме. А также добавил, что съемки фильма (название пока не сообщается) стартуют в сентябре этого года.

Стивен Найт, также написавший сценарии к картинам «Пряности и страсти», «Замкнутая цепь», «Грязные прелести», «Порок на экспорт», «Лок» и «Эффект колибри», отреагировал на победу Мерфи на «Оскаре».

«Это абсолютно заслуженно. Он великолепный актер, но при этом прекрасный человек. Во время съемок он всегда берет на себя инициативу. Он заслужил все награды, которые получает», — сказал он в разговоре с корреспондентом Birmingham World.

Ранее в январе Найт уже говорил о работе над полнометражным фильмом по «Острым козырькам». Тогда изданию Radio Times он сообщил о почти полной готовности сценария и необходимости внести последние штрихи. Однако не смог подтвердить, вернется ли Мерфи к главной роли лидера бирмингемской банды Томаса Шелби.

Ирландский актер в феврале подтвердил изданию The Guardian, что хотел бы сняться в фильме, если проекту «есть что рассказать». «Если вы хотите посмотреть на 50-летнего Томаса Шелби, давайте сделаем это», — добавил Мерфи.

Сюжет сериала «Острые козырьки» разворачивается в Великобритании, переживающей последствия Первой мировой войны. В центре истории — войны преступных кланов Бирмингема в 1920-х годах, одним из которых является банда «Острые козырьки». Проект выходил с 2013 года и завершился в апреле 2022-го, всего было шесть сезонов.

Международное признание шоу получило после того, как его начали показывать на Netflix. В 2018 году жюри Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) объявило «Острые козырьки» лучшим британским сериалом года. В 2019-м сериал получил премию National Television Awards в номинации «Лучший драматический сериал».

Исполнитель главной роли в сериале Киллиан Мерфи недавно получил «Оскар» за роль в фильме Кристофера Нолана «Оппенгеймер». Ирландский актер воплотил образ «отца атомной бомбы» Роберта Оппенгеймера. В числе его конкурентов были Пол ДжаматтиОставленные»), Брэдли КуперМаэстро»), Колман ДомингоРастин») и Джеффри РайтАмериканское чтиво»). Ранее за работу над ролью в «Оппенгеймере» Мерфи вручили две премии Гильдии актеров («Лучшая мужская роль» и «Лучший актерский состав»), BAFTA и «Золотой глобус».

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Киллиан Мерфи
Cillian Murphy
Стивен Найт
Стивен Найт
Steven Knight
Острые козырьки
Острые козырьки
Новые трейлеры
Кадр из фильма «Непослушники»
Непослушники
Тизер-трейлер
Дом Дракона
Дом Дракона
Черный трейлер (англ.)
vktrailer-220787057_456356524
Битлджус 2
Тизер-трейлер (англ.)
Дом Дракона
Дом Дракона
Зеленый трейлер (англ.)
Паразит: Серый
Паразит: Серый
Трейлер (кор., англ. суб.)
Кадр из фильма «Чужой: Ромул»
Чужой: Ромул
Тизер-трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Каскадеры»
Каскадеры
Трейлер №2 (англ.)
Кадр из фильма «След киллера»
След киллера
Дублированный трейлер
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь