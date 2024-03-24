Киллиан Мерфи вернется к роли Томаса Шелби в фильме по «Острым козырькам»

Киллиан Мерфи вновь сыграет главу семьи Шелби Томаса в полнометражном фильме по мотивам сериала «Острые козырьки». Об этом рассказал сценарист шоу Стивен Найт в интервью изданию Birmingham World.
Он отметил, что новоиспеченный обладатель премии «Оскар» за лучшую мужскую роль в драме «Оппенгеймер» «определенно» появится в новом фильме. А также добавил, что съемки фильма (название пока не сообщается) стартуют в сентябре этого года.
Стивен Найт, также написавший сценарии к картинам «Пряности и страсти», «Замкнутая цепь», «Грязные прелести», «Порок на экспорт», «Лок» и «Эффект колибри», отреагировал на победу Мерфи на «Оскаре».
«Это абсолютно заслуженно. Он великолепный актер, но при этом прекрасный человек. Во время съемок он всегда берет на себя инициативу. Он заслужил все награды, которые получает», — сказал он в разговоре с корреспондентом Birmingham World.
Ранее в январе Найт уже говорил о работе над полнометражным фильмом по «Острым козырькам». Тогда изданию Radio Times он сообщил о почти полной готовности сценария и необходимости внести последние штрихи. Однако не смог подтвердить, вернется ли Мерфи к главной роли лидера бирмингемской банды Томаса Шелби.
Ирландский актер в феврале подтвердил изданию The Guardian, что хотел бы сняться в фильме, если проекту «есть что рассказать». «Если вы хотите посмотреть на 50-летнего Томаса Шелби, давайте сделаем это», — добавил Мерфи.
Сюжет сериала «Острые козырьки» разворачивается в Великобритании, переживающей последствия Первой мировой войны. В центре истории — войны преступных кланов Бирмингема в 1920-х годах, одним из которых является банда «Острые козырьки». Проект выходил с 2013 года и завершился в апреле 2022-го, всего было шесть сезонов.
Международное признание шоу получило после того, как его начали показывать на Netflix. В 2018 году жюри Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) объявило «Острые козырьки» лучшим британским сериалом года. В 2019-м сериал получил премию National Television Awards в номинации «Лучший драматический сериал».
Исполнитель главной роли в сериале Киллиан Мерфи недавно получил «Оскар» за роль в фильме Кристофера Нолана «Оппенгеймер». Ирландский актер воплотил образ «отца атомной бомбы» Роберта Оппенгеймера. В числе его конкурентов были Пол Джаматти («Оставленные»), Брэдли Купер («Маэстро»), Колман Доминго («Растин») и Джеффри Райт («Американское чтиво»). Ранее за работу над ролью в «Оппенгеймере» Мерфи вручили две премии Гильдии актеров («Лучшая мужская роль» и «Лучший актерский состав»), BAFTA и «Золотой глобус».