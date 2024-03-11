«Онегин» возглавил кинопрокат в России и СНГ

Фильм «Онегин» режиссера Сарика Андреасяна возглавил кинопрокат в России и СНГ за выходные. Об этом сообщает портал «Кинобизнес».
Премьера картины состоялась 7 марта 2024 года. За четыре дня проката фильм заработал 336 миллионов рублей.
На втором месте рейтинга лидеров проката оказалась картина «Лед 3», собравшая 161,3 миллиона рублей.
Третье место занял фильм «Мастер и Маргарита» с выручкой 92,2 миллиона рублей.
Накануне премьеры «Онегина» сыгравший главную роль в фильме Виктор Добронравов дал интервью Кино Mail.ru.