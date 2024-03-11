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11 марта 2024, новость

«Онегин» возглавил кинопрокат в России и СНГ

Фильм заработал 336 млн рублей за 4 дня проката
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Фильм «Онегин» режиссера Сарика Андреасяна возглавил кинопрокат в России и СНГ за выходные. Об этом сообщает портал «Кинобизнес».

Премьера картины состоялась 7 марта 2024 года. За четыре дня проката фильм заработал 336 миллионов рублей.

На втором месте рейтинга лидеров проката оказалась картина «Лед 3», собравшая 161,3 миллиона рублей.

Третье место занял фильм «Мастер и Маргарита» с выручкой 92,2 миллиона рублей.

Накануне премьеры «Онегина» сыгравший главную роль в фильме Виктор Добронравов дал интервью Кино Mail.ru.

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