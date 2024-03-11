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11 марта 2024, статьяКрасная дорожка

От Зендаи до Терон: звезды на красной дорожке «Оскара 2024» (видео)

В каких нарядах пришли звезды на самую престижную кинопремию, смотрите в нашем видео

В Лос-Анджелесе состоялась ежегодная церемония вручения премии «Оскар 2024», на красной дорожке блистали голливудские звезды: Марго Робби, Шарлиз Терон, Райан Гослинг, Флоренс Пью, Дженнифер Лоуренс, Аня Тейлор-Джой, Зендая, Брэдли Купер, Крис Хемсворт, Роберт Дауни-мл., Мэттью Макконахи и другие.

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gettyimages.co.uk

Триумфатором года стала биографическая драма Кристофера Нолана «Оппенгеймер», взявшая 7 статуэток, включая награды за лучший фильм, лучшую режиссуру, лучшую мужскую роль (Киллиан Мерфи) и лучшую мужскую роль второго плана (Роберт Дауни-мл.).

Приз за лучшую женскую роль достался Эмме Стоун за «Бедных-несчастных», лучшей актрисой второго плана стала Давайн Джой РэндольфОставленные»). Лучшим международным фильмом признали «Зону интересов» Джонатана Глейзера, а анимационным — «Мальчика и птицу» Хаяо Миядзаки.

Все подробности 96-й церемонии «Оскар» читайте в нашем репортаже.

Гослинг, песик и триумф «Оппенгеймера»
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