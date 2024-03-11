В Лос-Анджелесе состоялась ежегодная церемония вручения премии «Оскар 2024», на красной дорожке блистали голливудские звезды: Марго Робби, Шарлиз Терон, Райан Гослинг, Флоренс Пью, Дженнифер Лоуренс, Аня Тейлор-Джой, Зендая, Брэдли Купер, Крис Хемсворт, Роберт Дауни-мл., Мэттью Макконахи и другие.
Триумфатором года стала биографическая драма Кристофера Нолана «Оппенгеймер», взявшая 7 статуэток, включая награды за лучший фильм, лучшую режиссуру, лучшую мужскую роль (Киллиан Мерфи) и лучшую мужскую роль второго плана (Роберт Дауни-мл.).
Приз за лучшую женскую роль достался Эмме Стоун за «Бедных-несчастных», лучшей актрисой второго плана стала Давайн Джой Рэндольф («Оставленные»). Лучшим международным фильмом признали «Зону интересов» Джонатана Глейзера, а анимационным — «Мальчика и птицу» Хаяо Миядзаки.
Все подробности 96-й церемонии «Оскар» читайте в нашем репортаже.