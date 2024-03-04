Звезда «Дюны» рассказал о многочасовой работе над гримом

Кадр из фильма «Дюна: Часть вторая»

Шведский актер Стеллан Скарсгард вспомнил, что проводил по восемь часов в кресле гримера для роли в фильме канадского режиссера Дени Вильнева «Дюна: Часть вторая». Его цитирует Business Insider.

Актер исполнил роль барона Владимира Харконнена. По его словам, процесс был мучительным, но «стоил того». «Мы хотели, чтобы его образ был настолько узнаваемым, чтобы мог производить впечатление на людей, просто появляясь на экране. И этот отпечаток должен сохраняться на протяжении всего фильма, без его постоянного появления», — рассказал актер.

Скарсгард подчеркнул, что ему нравится смотреть, как работают художники.

Бюджет второй части «Дюны» составил 190 миллионов долларов. Премьера первой части картины по роману писателя Фрэнка Герберта состоялась 3 сентября 2021 года и собрала в мировом прокате 401,8 миллиона долларов.