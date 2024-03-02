«Дюна: Часть вторая» обогнала первую по популярности в день премьеры

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456355774&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Критики и первые зрители высоко оценили фильм «Дюна: Часть вторая» режиссера Дени Вильнева. Об этом говорят рейтинги картины на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes.

Кинообозреватели оставили 94% положительных рецензий на картину. Таким образом, сиквел обогнал первую «Дюну», у которой сейчас 83% положительных отзывов.

Зрительский рейтинг составил после премьеры 95% (у первой картины 90%).

Говоря о положительных сторонах второй «Дюны», критики отмечают ее интересный сценарий и зрелищность, и соглашаются, что сиквел вышел интереснее первой части.

Вторая серия масштабной фантастики Дени Вильнева переносит на экран оставшуюся половину романа Фрэнка Герберта «Дюна». Картина должна была выйти еще в 2023 году, но ее перенесли на фоне забастовок сценаристов и актеров.

В ленте продолжится путешествие Пола Атрейдеса (Тимоти Шаламе), который объединился с фрименами и настроен отомстить за свою семью. Однако герою предстоит сделать выбор между любовью всей жизни и судьбой вселенной.

Ранее звезда «Дюны» Зендая представляла фильм на премьерах в разных городах мира, примеряя то образ робота, то откровенный наряд.