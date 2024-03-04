УФСИН прокомментировало информацию об УДО Ефремова

Михаил Ефремов | Источник: Legion-Media.ru

В Управлении Федеральной службы исполнения наказаний опровергли информацию о ходатайстве об условно-досрочном освобождении актера Михаила Ефремова. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Информация об обращении Ефремова в Алексеевский районный суд Белгородской области с ходатайством об УДО не соответствует действительности», — сказали в ведомстве.

Адвокат актера в беседе с агентством уточнил, что право на подачу заявления об УДО у Ефремова наступит только в конце марта.

Накануне сообщалось, что руководство белгородской колонии, где сейчас находится актер Михаил Ефремов, согласовало ходатайство о его УДО. Теперь документы отправили в Алексеевский суд Белгородской области.

8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Ефремова. В результате столкновения двух автомобилей не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года колонии. Сейчас Ефремов отбывает наказание уже на протяжении трех лет.