Ефремову согласовали ходатайство об УДО

Михаил Ефремов | Источник: Legion-Media.ru

Руководство белгородской колонии, где сейчас находится актер Михаил Ефремов, согласовало ходатайство о его условно-досрочном освобождении. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, заседание в колонии прошло накануне. Теперь документы отправили в Алексеевский суд Белгородской области. Mash предполагает, что бумаги из колонии поступят в канцелярию суда на днях, а затем есть порядка 20 дней, чтобы назначить заседание.

8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Ефремова. В результате столкновения двух автомобилей погиб курьер Сергей Захаров. Актер был осужден на 7,5 года колонии. Сейчас Ефремов отбывает наказание уже на протяжении трех лет.