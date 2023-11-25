Охлобыстин рассказал об ухудшении здоровья Ефремова в колонии

Михаил Ефремов | Источник: Legion-Media.ru

Российский актер, писатель и сценарист Иван Охлобыстин сообщил об ухудшении состояния здоровья его коллеги, артиста Михаила Ефремова, находящегося в тюрьме. Об этом он сообщил в разговоре с газетой «Аргументы и факты».

Кинематографист рассказал, что виновный в смертельном ДТП актер стал насквозь больным, хоть и старается держаться. Охлобыстин считает, что Ефремова нужно освободить из колонии.

«Его нужно оттуда забирать. Он давно уже все осознал, сразу осознал… К нему очень хорошо в колонии относятся, и начальство тоже… Но для такого больного человека такой режим — это ужас. У него зубы вот-вот окончательно выпадут, там меловая вода…», — так высказался Иван Охлобыстин о находящемся в тюрьме друге. Собеседник издания отметил, что молится за то, чтобы его товарищ получил условно-досрочное освобождение, однако никак не может на это повлиять.

Актер подчеркнул, что после выхода из тюрьмы Ефремов вряд ли будет исполнять комедийные роли, при этом, по его мнению, освобождение Ефремова станет «большим подспорьем» в театральной среде, так как осужденный артист является прекрасным театральным режиссером.