Жена Александра Петрова показала романтические фото из Парижа

Александр Петров вместе с женой Викторией отправился в путешествие за границу. На днях девушка опубликовала романтические фото, сделанные в Париже.
Поклонники пары отметили, что они выглядят очень счастливыми и красивыми, и пожелали им большой любви и хорошего отдыха. До этого супруги провели несколько дней в Стамбуле.
Напомним, Александр Петров и Виктория Антонова стали мужем и женой в сентябре прошлого года, а спустя два месяца сыграли роскошную свадьбу. Недавно пара вместе появилась на премьере фильма «Лед 3», где актер исполнил одну из главных ролей.
Ранее романтическими фото из Парижа также поделилась Клава Кока, где она отдыхала вместе с возлюбленным Александром Повериным.