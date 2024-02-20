Жена Александра Петрова показала романтические фото из Парижа

Александр Петров вместе с женой Викторией отправился в путешествие за границу. На днях девушка опубликовала романтические фото, сделанные в Париже.

Поклонники пары отметили, что они выглядят очень счастливыми и красивыми, и пожелали им большой любви и хорошего отдыха. До этого супруги провели несколько дней в Стамбуле.