Петров с женой, Бондарчук, Исакова: звезды на премьере «Льда 3»

В столичном кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялся премьерный показ фильма «Лед 3» режиссера Юрия Хмельницкого, дебютанта и выпускника Школы кино и телевидения «Индустрия».

Вместе с постановщиком картину представил исполнитель главной роли Александр Петров, которого в этот вечер поддержала молодая жена Виктория Антонова.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-48064554&id=456239974&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Общаясь с людьми, обсуждая с ними “Лед”, “Лед 2” и теперь уже “Лед 3”, я вижу, как меняются их глаза, как эти фильмы важны, и как зрители за них благодарны. За что большое им всем спасибо», — высказался актер.

Также фильм презентовали молодые и начинающие актеры Анна Савранская и Степан Белозеров, которые сыграли главные роли в картине, Сергей Лавыгин, Елена Николаева. А вот Мария Аронова, еще одна исполнительница главной роли, на премьере не появилась.

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В центре сюжета фильма — Надя Горина (Анна Савранская), которая пошла по стопам матери и стала талантливой фигуристкой. Она мечтает о «Кубке Льда», но отец (Александр Петров) старается ее оградить от тяжелых тренировок, так как переживает за ее здоровье.

Надя тайно тренируется и однажды знакомится с Сергеем Орловым (Степан Белозеров), хоккеистом из Москвы, который приехал в Иркутск на один сезон. Он планирует подписать контракт с НХЛ и переехать в Америку, но встреча с Гориной меняет планы дерзкого хоккеиста.

Отец не верит, что молодой человек действительно любит его дочь, и разлучает их. Однако такие препятствия только укрепляют настоящую любовь.

В широкий прокат фильм «Лед 3» вышел в День всех влюбленных.