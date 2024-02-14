Петров с женой, Бондарчук, Исакова: звезды на премьере «Льда 3»

В столичном кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялся премьерный показ фильма «Лед 3» режиссера Юрия Хмельницкого, дебютанта и выпускника Школы кино и телевидения «Индустрия».
Вместе с постановщиком картину представил исполнитель главной роли Александр Петров, которого в этот вечер поддержала молодая жена Виктория Антонова.
«Общаясь с людьми, обсуждая с ними “Лед”, “Лед 2” и теперь уже “Лед 3”, я вижу, как меняются их глаза, как эти фильмы важны, и как зрители за них благодарны. За что большое им всем спасибо», — высказался актер.
Также фильм презентовали молодые и начинающие актеры Анна Савранская и Степан Белозеров, которые сыграли главные роли в картине, Сергей Лавыгин, Елена Николаева. А вот Мария Аронова, еще одна исполнительница главной роли, на премьере не появилась.
Гостями вечера также стали Федор Бондарчук, Сергей Бондарчук-мл., который пришел с дочками, Виктория Исакова, Сергей Новосад и Анастасия Талызина, Леонид Ярмольник, Марк Эйдельштейн и многие другие.
В центре сюжета фильма — Надя Горина (Анна Савранская), которая пошла по стопам матери и стала талантливой фигуристкой. Она мечтает о «Кубке Льда», но отец (Александр Петров) старается ее оградить от тяжелых тренировок, так как переживает за ее здоровье.
Надя тайно тренируется и однажды знакомится с Сергеем Орловым (Степан Белозеров), хоккеистом из Москвы, который приехал в Иркутск на один сезон. Он планирует подписать контракт с НХЛ и переехать в Америку, но встреча с Гориной меняет планы дерзкого хоккеиста.
Отец не верит, что молодой человек действительно любит его дочь, и разлучает их. Однако такие препятствия только укрепляют настоящую любовь.
В широкий прокат фильм «Лед 3» вышел в День всех влюбленных.