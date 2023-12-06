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6 декабря 2023, новостьКрасная дорожка

Дочь Цыганова представила фильм со своим участием на кинофестивале

На фестивале авторского кино «Зимний» состоялась премьера драмы «110»
Полина Цыганова
Полина Цыганова

Полина Цыганова, старшая дочь актеров Евгения Цыганова и Ирины Леоновой, появилась на кинофестивале «Зимний», где презентовала фильм «110». В киноленте режиссера Ильи Мелехова она получила главную роль, а ее партнершей стала Елизавета Боярская. Актрисы сыграли мать и дочь.

Любопытно, что на днях Боярская посетила фестиваль, однако на премьере фильма со своим участием присутствовать не смогла. Возможно, актриса спешила вернуться в Санкт-Петербург, к отцу, Михаилу Боярскому, на прошлой неделе попавшему в больницу с инфарктом и уже в начале этой недели выписавшемуся из нее.

По сюжету, в лицее искусств происходит трагедия — старшеклассница покончила с собой. Мать погибшей пытается выяснить, что же с ней произошло. Алиса (Полина Цыганова), одноклассница погибшей девушки, вместе с классом собирается скрыть возможные причины произошедшего.

В этом ей будет помогать и мать (Елизавета Боярская), профессиональный адвокат, которая всеми силами пытается отвести беду от семьи и дочери. Однако когда героиня берется защищать одного из учеников, попавших под подозрение, ей придется провести допрос собственной дочери.

Команда фильма на сцене
Команда фильма на сцене

Напомним, второй Открытый российский фестиваль авторского кино «Зимний» проходит в Москве 1−7 декабря. В конкурсную программу фестиваля «Зимний», помимо фильма «110», вошли еще семь российских картин, снятых в 2022—2023 годах. Одна из задач смотра — поддержать молодых кинематографистов, которые видят свое место в авторском кино.

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