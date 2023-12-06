Дочь Цыганова представила фильм со своим участием на кинофестивале

Полина Цыганова

По сюжету, в лицее искусств происходит трагедия — старшеклассница покончила с собой. Мать погибшей пытается выяснить, что же с ней произошло. Алиса (Полина Цыганова), одноклассница погибшей девушки, вместе с классом собирается скрыть возможные причины произошедшего.

В этом ей будет помогать и мать (Елизавета Боярская), профессиональный адвокат, которая всеми силами пытается отвести беду от семьи и дочери. Однако когда героиня берется защищать одного из учеников, попавших под подозрение, ей придется провести допрос собственной дочери.

Команда фильма на сцене