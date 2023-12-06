Дочь Цыганова представила фильм со своим участием на кинофестивале

Полина Цыганова, старшая дочь актеров Евгения Цыганова и Ирины Леоновой, появилась на кинофестивале «Зимний», где презентовала фильм «110». В киноленте режиссера Ильи Мелехова она получила главную роль, а ее партнершей стала Елизавета Боярская. Актрисы сыграли мать и дочь.
Любопытно, что на днях Боярская посетила фестиваль, однако на премьере фильма со своим участием присутствовать не смогла. Возможно, актриса спешила вернуться в Санкт-Петербург, к отцу, Михаилу Боярскому, на прошлой неделе попавшему в больницу с инфарктом и уже в начале этой недели выписавшемуся из нее.
По сюжету, в лицее искусств происходит трагедия — старшеклассница покончила с собой. Мать погибшей пытается выяснить, что же с ней произошло. Алиса (Полина Цыганова), одноклассница погибшей девушки, вместе с классом собирается скрыть возможные причины произошедшего.
В этом ей будет помогать и мать (Елизавета Боярская), профессиональный адвокат, которая всеми силами пытается отвести беду от семьи и дочери. Однако когда героиня берется защищать одного из учеников, попавших под подозрение, ей придется провести допрос собственной дочери.
Напомним, второй Открытый российский фестиваль авторского кино «Зимний» проходит в Москве