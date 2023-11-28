Михаила Боярского госпитализировали с инфарктом

Михаил Боярский | Источник: Legion-Media.ru

Народного артиста России Михаила Боярского экстренно госпитализировали с инфарктом в Мариинскую больницу в Санкт-Петербурге. Об этом пишет 78.ru.

Согласно доступной информации, 73-летнему актеру театра и кино стало плохо накануне, 27 ноября. Во вторник, 28 ноября, врачи смогли стабилизировать состояние Боярского, и его перевели из реанимации в обычную палату.