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28 ноября 2023, новость

Михаила Боярского госпитализировали с инфарктом

Актера доставили в Мариинскую больницу
Михаил Боярский
Михаил Боярский | Источник: Legion-Media.ru

Народного артиста России Михаила Боярского экстренно госпитализировали с инфарктом в Мариинскую больницу в Санкт-Петербурге. Об этом пишет 78.ru.

Согласно доступной информации, 73-летнему актеру театра и кино стало плохо накануне, 27 ноября. Во вторник, 28 ноября, врачи смогли стабилизировать состояние Боярского, и его перевели из реанимации в обычную палату.

Михаил Боярский дебютировал в кино в 1959 году в ленте «Спички детям не игрушка». Он получил первую известность после роли Сильвы в картине «Старший сын» 1975 года, однако наибольшую популярность артист приобрел после роли Д'Артаньяна в картине Георгия Юнгвальд-Хилькевича «Д'Артаньян и три мушкетера». В его фильмографии более 100 ролей. Среди них такие проекты, как «Гардемарины, вперед!», «Человек с бульвара Капуцинов», «Собака на сене», «Новогодние приключения Маши и Вити».

Ранее Михаил Боярский вспомнил, как его не брали ни в один театр Петербурга и признался в любви к театру имени Ленсовета.

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