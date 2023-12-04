Михаила Боярского выписали из больницы после инфаркта

Михаил Боярский | Источник: Starface

Народного артиста России Михаила Боярского выписали из Мариинской больницы. Об этом сообщает «Пятый канал».

Боярский признался, что чувствует себя «замечательно». Он уехал домой в сопровождении жены Ларисы Луппиан. По данным телеканала, артист выглядел бодрым после выписки.

27 ноября Боярский был госпитализирован с инфарктом. Спустя сутки состояние народного артиста удалось стабилизировать. Он находился под наблюдением врачей. Сын Боярского Сергей рассказывал, что в больнице состояние актера было нормальным, а его настроение было хорошим.

29 ноября «Известия» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник сообщили, что артисту 27 ноября провели ангиографию для отслеживания его состояния, а также комплексную интенсивную терапию. Врачи осуществили динамический мониторинг состояния и коррекцию метаболических нарушений.