Наверх
27 ноября 2023, новость

Орнелла Мути призналась, что хотела бы поработать в России

Итальянская актриса хочет сниматься у российских режиссеров
Орнелла Мути
Орнелла Мути | Источник: Rex / Fotodom.ru

Итальянская актриса Орнелла Мути, которая сыграет в спектакле «Бетховен. Героическая жизнь гения» в Москве, хотела бы поработать в России. Об этом она рассказала в беседе с kp.ru.

Артистка сыграла в фильме «Жизнь прекрасна» Григория Чухрая в конце 1970-х годов, однако спустя более 40 лет все еще хочет работать с российскими режиссерами.

«Когда я снималась в фильме Чухрая, это была другая Россия, совершенно не та, что сейчас… Но тем не менее я очень хотела бы здесь поработать», — призналась звезда «Укрощения строптивого».

Орнелла Мути родилась в столице Италии Риме в марте 1955 года. Ее кинодебют состоялся в 14 лет в ленте Дамиано Дамиани «Самая красивая жена».

В феврале 2022 года актриса заявила о желании получить российское гражданство, потому что это является «частью ее культуры, связанной с мамой». Актриса рассказала, что начала изучать русский язык и собирать нужные документы для получения официального статуса россиянки. Она отметила, что чувствует любовь россиян, которая дает ей множество положительных эмоций.

Поделиться с друзьями!
Новые трейлеры
Кадр из сериала «Оффлайн» (2 сезон)
Оффлайн
Трейлер (2 сезон)
Кадр из мультфильма «Три Богатыря и Пуп Земли»
Три богатыря и Пуп Земли
Трейлер
Кадр из сериала «Сестры» (2 сезон)
Сестры
Трейлер (2 сезон)
Кадр из фильма «Бедные-несчастные»
Бедные-несчастные
Трейлер №2 (англ.)
Кадр из фильма «Одна жизнь»
Одна жизнь
Дублированный трейлер
Трудные подростки
Трудные подростки
Трейлер (5 сезон)
Кадр из сериала «Госпожа»
Госпожа
Трейлер
vktrailer-220787057_456355559
Аквамен и потерянное царство
Тизер №2 (англ.)
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь