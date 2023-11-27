Орнелла Мути призналась, что хотела бы поработать в России

Итальянская актриса Орнелла Мути, которая сыграет в спектакле «Бетховен. Героическая жизнь гения» в Москве, хотела бы поработать в России. Об этом она рассказала в беседе с kp.ru.

Артистка сыграла в фильме «Жизнь прекрасна» Григория Чухрая в конце 1970-х годов, однако спустя более 40 лет все еще хочет работать с российскими режиссерами.

«Когда я снималась в фильме Чухрая, это была другая Россия, совершенно не та, что сейчас… Но тем не менее я очень хотела бы здесь поработать», — призналась звезда «Укрощения строптивого».

Орнелла Мути родилась в столице Италии Риме в марте 1955 года. Ее кинодебют состоялся в 14 лет в ленте Дамиано Дамиани «Самая красивая жена».