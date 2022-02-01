Орнелла Мути собирается получить российский паспорт

Орнелла Мути | Источник: Legion-Media.ru

РИМ, 1 февраля. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Итальянская актриса Орнелла Мути сообщила в интервью корреспонденту ТАСС, что хотела бы стать гражданкой России и считает российскую культуру частью собственной.

«Мне было бы приятно получить гражданство, потому что это часть моей культуры, связанной с мамой. Она умерла в этом году, и это стало бы подарком для нее», — сказала актриса. Она сообщила, что постепенно собирает необходимые документы, но многое упирается в сложности итальянской бюрократии.

Мути давно изучает русский, но пока свободно не говорит. «Я учу язык сама на [приложении] Babbel. Потихоньку я выучила кириллицу и что-то понимаю, но грамматика у вас сложная, и потом, когда учишь кириллицу, все равно путаешь буквы. Мне нужна практика, хорошо бы поехать на несколько месяцев в Россию», — пожелала актриса.

Она вспоминает, что ее бабушка родилась в Санкт-Петербурге, потом она с мужем уехала в Эстонию, где в советские времена родилась мама Франчески Романы Ривелли (это настоящее имя актрисы), родившейся в Риме: «Моя мама не очень хорошо знала русский, но я помню, как она мне пела песни (по-русски): “Бабушка, бабушка, бабушка пришла”».

«Времени на рассказы никогда не хватает, когда была жива моя мама, мы все время куда-то бежали, торопились, но я занимаюсь поиском тетради, которую моя мама сохранила, где рассказывается вся история семьи. Когда мама рассказывала о своих воспоминаниях, они казались такими волшебными, потому что Россия волшебная», — продолжила собеседница агентства.

Мути полагает, что итальянцы и русские достаточно близки. «Я люблю Россию и обожаю русский народ, и россияне мне отвечают взаимностью, я чувствую их любовь. Это мне дает море эмоций и наполняет радостью, потому что для любого актера награда — любовь публики. Любовь и высокая оценка публики придают артисту силу, вдохновение, хочется идти вперед, экспериментировать, никогда не сдаваться. Трогает то, что даже если меня в России не так много видели, публика остается верна, сохраняет интерес. Большего подарка быть не может», — сказала актриса.

Орнелла Мути не впервые высказывается о желании получить российский паспорт. Так, в 2016 году Александр Ревва, в чьем клипе снялась актриса, рассказывал, что она резидент РФ и готовит документы, необходимые для получения российского гражданства. В 2017 году она вошла в состав жюри 39-го Московского международного кинофестиваля.

В 14-летнем возрасте Мути снялась у Дамиано Дамиани в картине «Самая красивая жена». В ее послужном списке около 100 кино- и телевизионных ролей, в том числе она работала с такими режиссерами, как Дино Ризи, Франческо Рози, Марио Моничелли, а также участвовала в ряде европейских проектов.