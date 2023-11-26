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26 ноября 2023, новость

Асмус отреагировала на свадьбу Петрова на фоне конфликта между актерами

Актриса пожаловалась, что не выгуляла новое платье на свадьбе коллеги
Кристина Асмус
Кристина Асмус | Источник: Алексей Молчановский

Актриса Кристина Асмус в своей соцсети отреагировала на свадебную церемонию Александра Петрова и Виктории Антоновой.

«Блин, платье новое не выгуляла, горько», — написала Асмус.

15 сентября Петров женился на Виктории Антоновой. До этого актер три года находился в отношениях с актрисой Стасей Милославской. После этой новости Асмус пошутила над Петровым в своем посте. В комментариях один из фанатов написал, что та после смены цвета волос «стала похожа на Сашу Петрова». В ответ на это Асмус в шутку заявила о свадьбе с мастером и попросила не донимать ее расспросами, так как она непубличный человек.После чего актриса намекнула, что ее пытаются лишить работы и подписчики предположили, что Асмус имеет в виду Александра Петрова. 

25 ноября состоялось свадебное торжество Петрова и Антоновой. По данным СМИ, молодожены потратили на празднество от 15 до 25 млн рублей, отмечает издание. Всего свадьбу Петровых посетили 250 человек. Во время своей клятвы Петров поднялся на сцену, скинув с себя пиджак и распахнув рубашку. Он прочитал жене брачный обет, написанный от руки на листе бумаги.

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