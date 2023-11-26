Асмус отреагировала на свадьбу Петрова на фоне конфликта между актерами

15 сентября Петров женился на Виктории Антоновой. До этого актер три года находился в отношениях с актрисой Стасей Милославской. После этой новости Асмус пошутила над Петровым в своем посте. В комментариях один из фанатов написал, что та после смены цвета волос «стала похожа на Сашу Петрова». В ответ на это Асмус в шутку заявила о свадьбе с мастером и попросила не донимать ее расспросами, так как она непубличный человек.После чего актриса намекнула, что ее пытаются лишить работы и подписчики предположили, что Асмус имеет в виду Александра Петрова.