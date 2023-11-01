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1 ноября 2023, новостьНовости шоу-бизнеса

Кристина Асмус намекнула, что ее пытаются лишить работы

Актриса сообщила, что это делает «один ранимый друг», и поклонники теперь гадают, кто бы это мог быть
Кристина Асмус

Кристина Асмус в личном блоге пожаловалась на близкого друга, который, по ее словам, вставляет палки в колеса и пытается лишить ее работы.

«Один мой ранимый друг отписался от меня. И теперь пытается лишить работы через продюсеров. Но. Подумала я ровно 15 секунд и решила не отвечать на беспомощные поступки зависимого человека. Лучше обниму покрепче. Друг, выздоравливай!» — написала 35-летняя актриса.

Актриса не стала называть имя обиженного друга. Однако некоторые подписчики предположили, что это может быть Александр Петров, с которым Асмус ранее дружила и снималась в фильме «Текст». Их отношения испортились, когда Петров неожиданно женился на Виктории Антоновой. Актриса осудила поступок коллеги.

Напомним, до этого актер встречался с актрисой Стасей Милославской, с которой Кристина Асмус тоже близко общается. Когда же стало известно, что Петров женился и при этом еще не расстался с Милославской, Асмус намекнула, что он для нее умер как друг.

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